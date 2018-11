Bloß nicht durchdrehen

Ein wenig Freude über die positive Tabellensituation konnten sie bei Werder nicht verbergen. Von Euphorie war jedoch keine Spur, besonders Maximilian Eggestein schätzte die Lage ausgesprochen realistisch ein.

Als Maximilian Eggestein am Morgen danach den Medienraum des Weserstadions betrat und auf den Monitor mit der Bundesliga-Tabelle schaute, huschte ein Lächeln über sein Gesicht. Dort stand es weiß auf grün: zweiter Platz für Werder, zwei Punkte hinter den großen Bayern. Natürlich war das nicht mehr als eine Momentaufnahme, doch bei solch einem schönen Anblick durfte sich der Mittelfeldspieler selbstverständlich auch einfach mal freuen. „Wir fühlen uns gut damit“, sagte Eggestein. „So viele Punkte nach dem fünften Spieltag, das hatten wir lange nicht in Bremen.“

So wie der Mittelfeldspieler dürften nach dem 3:1-Heimsieg gegen Hertha am Dienstagabend viele Werder-Fans glückselig auf die Tabelle geblickt haben. Werder jagt die Bayern, zumindest auf dem Papier. Das weckt Erinnerungen an Thomas Schaaf und Otto Rehhagel. Es spricht aber für die Mannschaft, dass sich niemand derartigen Träumereien hingeben wollte. „Wir können das realistisch einschätzen und wissen, dass die großen Gegner noch kommen“, betonte Maximilian Eggestein. Teamkollege Milos Veljkovic blieb genauso bescheiden: „Es ist ein schönes Gefühl, Zweiter zu sein. Aber wir stehen erst am Anfang der Saison. Wir müssen cool bleiben und weiterspielen.“

Florian Kohfeldts Worte sind also ganz offensichtlich zu den Spielern durchgedrungen. „Wenn wir unser Ziel erreichen wollen, darf dieser Sieg kein Grund sein, jetzt durchzudrehen“, hatte der Werder-Coach direkt nach dem Spiel gefordert. Klingt wie eine Selbstverständlichkeit. Dass das nicht selbstverständlich ist, merkten aber alle, die Hertha-Trainer Pal Dardai genau zuhörten. Bis zur Niederlage in Bremen hatten die Berliner auf dem zweiten Platz gelegen und waren für ihren überraschend starken Saisonstart gefeiert worden. „Wir waren mental nicht frisch genug. Vielleicht war das zu viel Lob für uns“, sagte Dardai. „Die Jungs haben das gelesen, dann kommt die Euphorie. Als Trainer hatte ich keine Möglichkeit da einzugreifen, denn die Trainingsatmosphäre war gut.“

Der Konkurrenzkampf hilft

Kohfeldt versuchte nun genau das: Er tat alles, um frühzeitig auf die Mannschaft einzuwirken, und lenkte den Fokus schon auf das Spiel in Stuttgart am Sonnabend. Dabei hilft ihm die gesunde Selbsteinschätzung, die viele Spieler nach außen transportieren. Der große Konkurrenzkampf im Team hilft ihm auch, denn niemand kann sich ausruhen, ohne Gefahr zu laufen, seinen Platz zu verlieren. Werders zehn Saisontore verteilen sich auf acht Torschützen. „Wir sind nicht leicht auszurechnen“, unterstrich Eggestein. Das heißt ebenfalls: Keiner ist wirklich unersetzlich. Zudem stimmt das Mannschaftsgefüge, zumindest ist das der Eindruck nach außen. Spieler, die auf die Bank müssen, murren nicht, sondern sind voll da, wenn sie ihre Chance bekommen, so wie Florian Kainz in Augsburg oder Martin Harnik gegen Hertha.

Trotz aller Mahnungen und Selbstkritik, natürlich nehmen die Werder-Profis die derzeitige Euphorie wahr. Sie zu ignorieren ist fast unmöglich. Die Statistikblöcke sind schließlich voll mit Superlativen. Die Bremer haben den besten Saisonstart seit 2011 hingelegt, als nach fünf Partien sogar zwölf Punkte auf dem Konto waren. Aktuell haben sie elf Zähler gesammelt, dafür brauchte Werder in der vergangenen Saison ganze 14 Spieltage. Sie haben in allen 15 Bundesliga-Heimspielen unter Kohfeldt keine Niederlage kassiert, das ist der alleinige Startrekord eines Werder-Trainers. Auswärts haben sie vier Pflichtspiele in Folge gewonnen, das gab es in der Klubgeschichte bislang nur einmal im Jahr 2006 unter Schaaf. Ein wenig genießen dürfen die Spieler dieses neue Werder-Gefühl nach vielen harten Jahren. „Wir hatten uns dieses Spiel verdient“, betonte Kapitän Max Kruse nach der Partie gegen Hertha. „Die ganze Bundesliga hat auf dieses Spiel geguckt, um zu schauen, wer oben dranbleiben kann. Wir wollten zeigen, dass mit uns zu rechnen ist.“ Und die Bremer haben gezeigt, dass mit ihnen zu rechnen ist. Sie haben die Überraschungsmannschaft aus Berlin über weite Phasen klar beherrscht.

Zweimal Punkte verschenkt

Das darf nun bei allem Genuss allerdings nicht dazu führen, dass an der Weser die große Selbstzufriedenheit ausbricht. Kohfeldt widerstreben ohnehin wenige Dinge so sehr wie Zufriedenheit. Es müsse eine „latente Unzufriedenheit“ in der Mannschaft geben, hatte er jüngst gefordert. Nur dadurch bleibe man wachsam und leistungsbereit. Da passte es dem Trainer wahrscheinlich sogar ganz gut ins Konzept, dass es auch nach den eher glücklichen Siegen in Frankfurt und in Augsburg noch einiges zu kritisieren gab. Dass die Unentschieden in den Heimspielen gegen Hannover und Nürnberg keiner bejubelte, war ohnehin klar.

Nach der glanzvollen Vorstellung gegen Hertha ist es dagegen schwierig, echte Kritikpunkte zu finden, von der kurzen Schwächephase nach der Pause einmal abgesehen. In die Rolle des großen Mahners musste Kohfeldt dennoch nicht schlüpfen, das übernahmen die Spieler schon von alleine. „Elf Punkte nach fünf Spielen sind gut. Aber wir haben zweimal Punkte verschenkt gegen Nürnberg und Hannover“, sagte Davy Klaassen. Und Maximilian Eggestein betonte: „Um ganz oben mitzuspielen, muss man konstant sein. Das müssen wir erst noch unter Beweis stellen.“