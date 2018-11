Blitzturnier als Abschluss des Trainingslagers

Den "Interwetten Sommer Cup" in Essen am Sonnabend sehe Florian Kohfeldt als Abschluss des Trainingslagers im Zillertal, sagte er "Werder.de". Essen und Bremen verbindet zudem eine Fanfreundschaft.

"Das Turnier ist für mich der Abschluss des Trainingslagers. Auch da werden wir die Spielanteile noch mal neu verteilen", sagt Kohfeldt bei "Werder.de" mit Blick auf das Blitzturnier in Essen. Angesichts der kurzen Spielzeiten, zweimal 45 Minuten, erwartet der Werder-Coach einiges von seinen Spielern: "In dieser kürzeren Zeit muss jeder Vollgas geben."

Kohfeldt kann beim "Interwetten Sommer Cup" auf 24 Akteure zurückgreifen. Von den 26 Spielern, die ins Zillertal mitgereist sind, können nur die Verletzten Aron Johannsson und Jannes Vollert nicht mitwirken.

Essen ist für viele Werder-Fans aufgrund einer Fanfreundschaft ein besonderer Spielort. In den 1980er Jahren entwickelte sie sich zwischen den beiden Fan-Lagern. Daran ändert auch der dreifache Klassenunterschied – Essen spielt in der Regionalliga West – und der 3:1-Sieg von Werder gegen Rot-Weiß im Pokalfinale 1994 nichts.

Letzter Härtetest für RW Essen

Das Team von Trainer Karsten Neitzel ist in der vergangenen Saison Zehnter geworden und hat mit den beiden Partien im Blitzturnier seinen letzten Härtetest vor dem Start in der Regionalliga am 28. Juli gegen den SV Rödinghausen vor sich.

Die beiden weiteren Teams, die an dem Blitzturnier teilnehmen, sind Huddersfield Town aus der englischen Premier League sowie Betis Sevilla aus der spanischen Primera Division. Sie spielen ebenso wie Werder und Essen einen Finalisten aus. Die Partien werden im Free-TV sowie für Premium-Kunden bei "Werder-TV" übertragen.

