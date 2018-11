Bittersüße Erinnerungen

Marc Heider freut sich auf das Testspiel mit dem VfL Osnabrück gegen Werder. Der Stürmer denkt gerne an seine Zeit in Bremen zurück, obwohl sie geprägt war von einem ganz bitteren Moment.

Strahlender Sonnenschein in Belek. Das Mittelmeer gleich um die Ecke. Doch Marc Heiders Gefühlswelt entsprach eher sieben Tagen Regenwetter. Im Januar 2009 durfte der Stürmer aus Werders U23 mit den Profis ins Türkei-Trainingslager fliegen. Der damals 22-Jährige war mit großen Hoffnungen ins Flugzeug gestiegen. Heider wollte sich mit aller Macht empfehlen für einen Platz im Bundesliga-Kader, doch es kam alles ganz anders. Belek sollte der Anfang vom Ende seiner Werder-Zeit werden.

Schon nach wenigen Tagen musste Heider wegen einer Achillessehnenreizung wieder abreisen. „Das war fußballerisch gesehen das Schlimmste, was einem passieren konnte“, sagt er heute zu Mein Werder. „Ich durfte dabei sein, und Werder hatte damals einen richtig guten Kader. Doch dann kam diese Verletzung. Das war wie ein Nackenschlag.“ Es sollte sogar noch schlimmer werden: Die komplizierte Blessur sorgte dafür, dass Heider in der folgenden Rückrunde kein Spiel absolvieren konnte. Sein Vertrag bei Werder lief dann im Sommer 2009 aus und wurde nicht verlängert. „Das war bitter, aber die Perspektive auf die Bundesliga war nicht mehr da“, erzählt Heider. „Ich musste trotzdem weiter nach vorne gucken.“

Der Angreifer wechselte zu Holstein Kiel. Seit 2016 spielt er wieder bei seinem Jugendverein VfL Osnabrück, mit dem er an diesem Freitag die Werder-Profis zum Testspiel empfängt (18.30 Uhr). Heider freut sich auf das Wiedersehen. „Ich hatte drei wunderschöne Jahre in Bremen, die ich nie vergessen werde“, betont er. Gleich vier Spieler aus dem aktuellen Werder-Aufgebot kennt er gut. Mit Philipp Bargfrede, Max Kruse und Martin Harnik lief Heider gemeinsam in der U23 auf. „Und ich hatte das Glück, dass ich mit Claudio Pizarro bei den Profis oft zusammen trainieren durfte“, sagt der Osnabrücker.

Weniger Chancen durch Pizarro

Pizarro war im Sommer 2008 zu Werder zurückgekehrt, als die Saison gerade angefangen hatte. Bis dahin hatte den Bremern im Angriff ein echter Ausnahmespieler gefehlt. Boubacar Sanogo, Hugo Almeida und Markus Rosenberg kämpften um die Plätze im Sturm. Auch Marc Heider witterte seine Chance, schließlich stand er im Blickfeld der Profis. „Es wäre für mich sicher günstiger, wenn kein weiterer Stürmer mehr kommt“, sagte er damals dem WESER-KURIER. Wenig später kam allerdings Pizarro – und damit sanken auch Heiders Chancen bei den Profis.

Von 2006 bis 2009 trug er das grün-weiße Trikot. Werder war als Champions-League-Stammgast so stark besetzt, dass auch Harnik und Kruse nicht den Durchbruch schafften. „Da standen so viele gute Leute im Aufgebot. Das hat es extrem schwer gemacht für die jungen Spieler“, schildert Heider. Die Bundesliga ist für den 32-Jährigen somit bis heute ein Traum geblieben, doch er etablierte sich in Kiel und Osnabrück als Leistungsträger. 218 Einsätze in der dritthöchsten Spielklasse hat Heider bislang vorzuweisen. Seit Saisonbeginn ist er Kapitän des VfL Osnabrück und hat sein Team auf den ersten Platz der dritten Liga geführt. „Wir haben gute neue Spieler dazubekommen und treten als geschlossenes Team auf“, unterstreicht Heider. Vom Zweitliga-Aufstieg will er aber noch nicht sprechen: „Die Saison ist lang.“ Erst einmal freue er sich nun auf den Test gegen Werder, sagt Heider. „Das wird ein schönes Spiel und wird gerade für unsere jungen Spieler eine besondere Erfahrung.“