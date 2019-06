Bitter vor Wechsel nach Duisburg

Joshua Bitter verlässt laut „RevierSport“ Werders U23 in Richtung Duisburg. Der 22-Jährige hatte sich erst vergangenen Sommer den Grün-Weißen angeschlossen.

Werders U23 muss in der kommenden Saison offensichtlich ohne Abwehrspieler Joshua Bitter auskommen. Wie „RevierSport“ vermeldet, wechselt der 22-Jährige zu Zweitligaabsteiger MSV Duisburg und wird damit in der kommenden Spielzeit in der Dritten Liga auflaufen. Bitter war erst im vergangenen Sommer von Schalke 04 nach Bremen gekommen. Er absolvierte in der zurückliegenden Saison 21 Spiele für Werder in der Regionalliga Nord, erzielte dabei zwei Treffer und bereitete drei weitere vor.

