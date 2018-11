Bist Du ein echter Werder-Fan?

Alle Jahre wieder lässt sich auf "Zeit.de" mit dem "Club-O-Maten" herausfinden, welchen Verein man "eigentlich" unterstützen sollte. Schafft ihr es, Werder zu erwischen?

Mittlerweile hat der "Club-O-Mat" auf "Zeit.de" fast Kultstatus: Jahr für Jahr lässt sich in 15 Fragen feststellen, mit welchem Bundesliga-Klub man in seinen Ansichten die größten Übereinstimmungen besitzt. Der augenzwinkernder Selbsttest soll für Werder-Fans in diesem Jahr besonders schwierig sein: Bislang erreichten die wenigsten Anhänger der Grün-Weißen, die sich in den Sozialen Medien zu Wort meldeten, eine hohe Prozentzahl für den SVW. Aber keine Sorge: Zumindest den HSV kann in diesem Jahr niemand erwischen. Hier geht es zum "Club-O-Maten" der "Zeit" – wie viel Prozent Werder seid ihr? Schreibt es uns in die Kommentare!