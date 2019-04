„Bin froh, dass es endlich vom Tisch ist“

Maximilian Eggestein hat am Mittwochmittag über seine Vertragsverlängerung bei Werder gesprochen. Er freut sich, dass die Spekulationen nun vorbei sind, vermied aber ein Bekenntnis für eine längere Zukunft.

Am Mittwochmorgen um kurz vor zehn wurde die Vertragsverlängerung zwischen Werder und Maximilian Eggestein verkündet, rund zwei Stunden später sprach der Mittelfeldspieler dann in einer Medienrunde. „Ich bin froh, dass das jetzt endlich vom Tisch ist“, gab der 22-Jährige zu – womit er auf die zahlreichen Spekulationen der letzten Wochen bezüglich seiner Zukunft hinwies. Denn „das hat sich schon hingezogen und etwas genervt, weil man den Leuten auf ihre Fragen nicht so richtig antworten konnte.“

Zu den genauen Vertragsinhalten seiner Verlängerung – sein vorheriger Kontrakt lief bis 2020 – wollte Eggestein keine Angaben machen, der Verein hält es genauso. Das heißt auch, dass er keine Versprechen machen wollte, wie viele Jahre er nun genau noch in Bremen bleiben wolle. Denn das müsse man „im Fußball von Jahr zu Jahr neu beurteilen“.

Mit der Entwicklung von Werder zeigte sich der Mittelfeldspieler „sehr zufrieden“. Er habe auch viele gute Gespräche mit Trainer Florian Kohfeldt gehabt, der ihn aber nicht versucht habe, „in eine Richtung zu drängen“, wie Eggestein betonte. Aber: „Er hat mir seinen Plan aufgezeigt und der hat mich voll überzeugt."

Mit anderen Angeboten auseinandergesetzt

Angebote von anderen Vereinen an ihn habe es wohl gegeben, und „man muss sich damit auch auseinandersetzen“, erklärte Eggestein. Für ihn sei aber schnell klar gewesen, „dass ich hier den Weg weitergehen möchte. Es steht für mich nicht an erster Stelle, international zu spielen, sondern ich möchte Spielpraxis sammeln und mich weiterentwickeln.“

Dass sein Bruder Johannes seinen auslaufenden Vertrag ebenfalls bereits verlängert habe, sei indes nicht entscheidend gewesen. Trotzdem gilt für Maximilian: „Man ruft seine beste Leistung ab, wenn man sich wohlfühlt. Und wenn ein Familienmitglied immer dabei ist, hilft das natürlich.“ Zusammen angestoßen auf die weitere Zukunft habe das Brüderpaar allerdings noch nicht. Ob das noch nachgeholt wird? „Wahrscheinlich wird es eher einen gemeinsamen Playstation-Abend geben“, so Eggestein.