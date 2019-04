Billiger Populismus

Werders Präsident Hubertus Hess-Grunewald hat einen Verbleib von Max Kruse unmittelbar an das Polizeikosten-Urteil geknüpft. Das ist mehr als peinlich, kommentiert Mein-Werder-Reporter Malte Bürger.

Es klang wie der klassische Aprilscherz, doch die Worte waren bereits am vergangenen Sonnabend gefallen. Werders Präsident Hubertus Hess-Grunewald muss sie also wirklich ernst gemeint haben – süffisantes Lächeln hin oder her. Zumal er selbst nur zu gut wissen dürfte, dass der Streit um die Polizeikosten nicht wirklich dazu taugt, um Scherze darüber zu machen.

Und so stand er also nach dem gewonnenen Mainz-Spiel im Medienbereich des Weserstadions und verknüpfte plötzlich im Gespräch mit dem NDR den Verbleib von Leistungsträger Max Kruse mit Werders Schicksal vor Gericht („Man muss sehen, ob wir vielleicht mit Max Kruse nicht verlängern, damit wir diese Kosten bezahlen können.“). Es ist verständlich, dass der Verein mit den jüngsten juristischen Entwicklungen nicht glücklich ist – vor allem aus finanziellen Gründen: Hinter den Bremern liegen sportlich wie wirtschaftlich anstrengende Jahre, da möchte der Klub sein Geld wirklich nur dann ausgeben, wenn es nach eigenem Gutdünken auch sein muss.

Das rechtfertigt allerdings nicht im Ansatz eine Aussage wie die aktuelle. Im Gegenteil: Wenn Hess-Grunewald einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Kruse-Zukunft und den drohenden Zusatzkosten herstellt, betreibt er nicht weniger als peinlichen Populismus. Es ist ein billiger Versuch, um doch noch eine breite Öffentlichkeit für die eigene Sache zu gewinnen..

Werder hat einen solchen Stil nicht nötig, schadet obendrein dem eigenen (hervorragenden) Image und spielt unverständlicherweise mit den Gefühlen der eigenen Fans. Wer in wichtigen Angelegenheiten das Nachsehen hat, begibt sich nicht selten in eine Opferrolle. Werder bildet da nach dem jüngsten Urteil keine Ausnahme. Hubertus Hess-Grunewald ist dabei allerdings weit über das Ziel hinausgeschossen.