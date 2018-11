Big in Japan

Mit Yuya Osako wird sich in Bremen auch neben dem Platz etwas verändern. Dank des Nationalspielers im Kader steht Werder im Fokus der japanischen Medien und dürfte deutlich bekannter werden.

In Dortmund war dieses etwas merkwürdige Schauspiel zu beobachten. In Berlin. In Stuttgart. Auch in Köln oder in Hannover. Und in Bremen wird es bald auch zu sehen sein, weil Yuya Osako jetzt für Werder spielt. Wenn ein japanischer Spieler kommt, kommen auch die japanischen Journalisten. Nach einem Spiel warten sie im Rudel in der Mixed Zone. Irgendwann gesellt sich der Spieler zu ihnen, und dann beginnt eine Unterhaltung auf Japanisch, die auf Außenstehende ziemlich aufgeregt und irgendwie rastlos wirkt. Die Reporter stellen lange Fragen, die Spieler geben lange Antworten. Nicht nur daran zeigt sich: Das Interesse an den Fußballern, die es in eine der europäischen Topligen geschafft haben, ist in dem 126-Millionen-Einwohner-Land riesig.

Besonders Deutschland steht im Fokus. Sieben Bundesliga-Profis gehörten in Russland zum japanischen WM-Kader, sie alle sind große Namen in ihrem Heimatland. Einer davon ist Osako, der vom 1. FC Köln zu Werder gewechselt ist und an diesem Freitag ins Training einsteigt. „In Bremen werden mehrere japanische Journalisten vor Ort über ihn berichten, bei den Heim- und Auswärtsspielen von Werder“, blickt der japanische Sportjournalist Yuhei Yamaguchi voraus. „So war es auch in Köln und bei 1860 München, als Osako dort spielte.“

Das wissen sie natürlich bei Werder. Man sei vorbereitet, teilt die Medienabteilung auf Nachfrage mit. „Es ist durchaus möglich, dass gerade bei den ersten Trainingseinheiten verstärkt Journalisten aus Japan vertreten sein werden. Erfahrungen aus den Spielen gegen Mannschaften wie Köln oder Frankfurt, die japanische Spieler in ihren Reihen haben, zeigen uns, dass das Interesse an den Partien seitens der japanischen Medien schon hoch ist. Mit den Kollegen dieser Vereine haben wir uns auch ausgetauscht“, schreibt Werder.

Okudera zieht nicht mehr

Vier Sportzeitungen und zwei Agenturen halten die japanischen Fußballfans ständig über die Bundesliga auf dem Laufenden. Das Fernsehen überträgt zudem die Spiele. Ihre Texte bekommen die japanischen Medien von Journalisten wie Yuhei Yamaguchi, der freiberuflich für die „Sports Nippon Newspaper“ und weitere Sportzeitungen aus Deutschland berichtet. Yamaguchi ist überzeugt davon, dass Werders Bekanntheitsgrad in Japan enorm ansteigen wird. Bislang kennen den Klub von der Weser dort nur echte Fußball-Experten. Da hilft es auch nichts, dass mit Yasuhiko Okudera schon in der 1980er-Jahren ein Japaner in Bremen spielte. „Seine Bekanntheit ist begrenzt, weil er selten im Fernsehen auftritt“, erzählt Yamaguchi.

Die aktuellen Nationalspieler dagegen sind dauernd im TV und in den Sportzeitungen präsent. Baseball sei zwar etwas populärer, aber Fußball sei in Japan ebenfalls enorm beliebt, sagt Yamaguchi. Mehr noch als die heimische J-League interessierten die Legionäre. Die japanischen Fußballfans erfahren daher alles über ihre Helden, die im Ausland unter Vertrag stehen. Wie es ihnen geht. Wie sie trainieren. Wie sie spielen. Das Ergebnis ist oft nur eine Randnotiz. Wichtiger ist, wie sich die Japaner auf dem Feld präsentiert haben, etwa Yoshinori Muto aus Mainz oder Genki Haraguchi und Takashi Usami, die in der vergangenen Spielzeit für Düsseldorf aufliefen. „Der FSV Mainz und sogar Fortuna Düsseldorf sind in Japan bekannter als Werder“, sagt Yamaguchi. „Bremen ist eher für seine Stadtmusikanten berühmt, aber durch Osako werden viele Japaner Werder kennenlernen.“

Der Journalist rechnet damit, dass in der neuen Saison regelmäßig japanische Zuschauer ins Weserstadion kommen. In Japan kann man im Reisebüro sogar Deutschland-Reisen buchen, die einen Stadionbesuch bei einem Klub mit japanischem Spieler beinhalten. Als Souvenir bringen viele ein Trikot mit nach Hause. Yamaguchi vermutet, das Osako-Trikot mit der Nummer acht könnte in Bremen ein Verkaufsschlager werden. „In Mainz gehört das Trikot von Muto auch zu den meistverkauften.“

Ob der Osako-Transfer Werder darüber hinaus Sponsoren aus Japan bescheren wird, vermag der Journalist nicht genau zu sagen. Als vor einem Jahr Yuning Zhang nach Bremen kam, brachte dieser Wechsel dem Klub gleich zwei Sponsoren aus dessen Heimatland China ein. Es ist zumindest nicht ausgeschlossen, dass es bei Osako, der im Gegensatz zu Zhang eine sportliche Verstärkung darstellt, ähnlich läuft. „Dortmund und Düsseldorf haben japanische Sponsoren gewonnen“, sagt Yamaguchi. Bei Werder halten sie sich zu diesem Thema noch bedeckt: „Wir sind ja seit einiger Zeit bereits auf dem asiatischen Markt aktiv. Durch die Verpflichtung von Osako ist Japan natürlich noch interessanter geworden. Mehr lässt sich zu diesem Zeitpunkt aber nicht sagen.“ Immerhin: Einen japanischen Twitter-Kanal hat Werder bereits. Dabei wird der Verein von einer externen Agentur unterstützt.

Schaafs Japan-Erfahrung

Mit dem reinen Sponsoring sind die Möglichkeiten übrigens noch längst nicht ausgeschöpft. Eintracht Frankfurt kooperiert etwa mit der Jikei Group of Colleges, die in Japan 65 Berufsschulen und Universitäten betreibt. Eintracht-Mitarbeiter geben in Japan ihr Wissen an Studenten und angehende Fußball-Trainer weiter. Die Kooperation nahm im Jahr 2014 ihren Anfang, als mit Makoto Hasebe und Takashi Inui zwei Japaner für Frankfurt spielten. Mitinitiiert hat das Projekt interessanterweise der damalige Eintracht-Trainer Thomas Schaaf, der bekanntlich als Technischer Direktor wieder für Werder arbeitet.

Vielleicht hat Schaaf jetzt ja auch eine Idee, wie die Bremer von Osakos Ruhm im Land der aufgehenden Sonne profitieren können. Denn eines ist klar: Yuya Osako gehört zu den ganz Großen im japanischen Fußball, erst recht, nachdem er die „Blue Samurai“ bei der WM mit seinem Tor zum 2:1-Vorrundensieg gegen Kolumbien köpfte. Ohne diesen Treffer hätten es die Japaner nicht bis ins Achtelfinale geschafft, wo sie unglücklich an Belgien scheiterten. Auf einer Stufe mit Dortmunds Shinji Kagawa stehe Osako zwar noch nicht ganz, sagt Yamaguchi. Aber: „Osako ist gerade der Mann der Stunde in Japan. Er ist einer der bekanntesten Fußballspieler im Land.“