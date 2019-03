Bestnoten für Kruse und Rashica

Werder bleibt in der Rückrunde weiter ungeschlagen und feiert nach zuletzt drei Remis in Serie wieder einen Sieg. Besonders Max Kruse und Milot Rashica wussten beim 4:2 gegen Schalke zu überzeugen - für beide gibt es von uns jeweils die Bestnote. In der Abwehr wackelte Werder dagegen einige Male, ein Spieler kassiert dafür sogar eine 5.

