Bestellphase für Dauerkarten startet

Seit Mittwoch können die Dauerkarteninhaber ihre Tickets für die neue Saison buchen. Wer keine Dauerkarte besitzt, kann sich auf eine Interessentenliste eintragen, hat aber geringe Chancen auf eine Karte.

Wer eine Dauerkarte für das Weserstadion besitzt und diese auch in der kommenden Saison haben will, der ist jetzt gefordert. Seit Mittwochmorgen können die Dauerkartenbesitzer ihr Ticket verlängern - online unter www.werder.de, telefonisch unter 0421/434590 oder persönlich im Ticketcenter am Stadion. Ihr Vorkaufsrecht läuft bis Mittwoch, 12. Juni.

Wer keine Dauerkarte besitzt, aber gerne eine hätte, kann sich ab sofort ausschließlich online in eine Interessentenliste eintragen. Wenn nicht alle aktuellen Inhaber eines Saisontickets ihr Vorkaufsrecht wahrnehmen, gehen die Karten an jemanden von der Interessentenliste. „Allerdings geht der SV Werder wie in den Vorjahren davon aus, dass die Quote der Nicht-Buchungen und damit die Chance für Interessenten auf eine Dauerkarte erneut sehr gering sein wird“, teilte der Verein mit. Die Interessentenliste ist bis Freitag, 21. Juni, freigeschaltet.