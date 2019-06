Beste wird an den FC Emmen verliehen

Jan-Niklas Beste wechselt auf Leihbasis in die Ehrendivision. Der Linksverteidiger spielt in der neuen Saison beim FC Emmen, wie Werder bekannt gab.

Was feste Neuverpflichtungen und Abgänge abgeht, verlief die Sommerpause bei Werder bislang eher ruhig. In Sachen Leihgeschäfte tut sich dagegen einiges. Am Dienstag gab Werder bekannt, dass Jan-Niklas Beste in der kommenden Saison auf Leihbasis für den niederländischen Erstligisten FC Emmen aufläuft. „Das ist ein gut geführter Klub, mit dem wir eine interessante Lösung gefunden haben“, sagte Werders Sportchef Frank Baumann zu Mein Werder.

Beste kam vor einem Jahr von Borussia Dortmund nach Bremen. Der 20-Jährige absolvierte die Saisonvorbereitung mit den Profis, kam dann aber in der U23 zum Einsatz. In der Regionalliga Nord bestritt der Linksverteidiger 28 Partien, erzielte dabei zwei Treffer und bereitete zwei Tore vor. Künftig soll sich der U20-Nationalspieler, der bei Werder einen Vertrag bis 2021 besitzt, auf höherem Niveau beweisen und sich für die Werder-Profis empfehlen. Der FC Emmen beendete die Spielzeit in der Ehrendivision auf dem 14. Platz.