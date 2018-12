Beste trifft doppelt

Mit einem 4:1 (2:0)-Heimerfolg gegen den Lüneburger SK Hansa hat sich Werders U23 in die Winterpause verabschiedet. Jan-Niklas Beste glänzte in der Regionalliga-Partie mit einem Doppelpack.

Werders U23 bleibt auch im vierten Spiel in Folge ungeschlagen. Das Team von Coach Sven Hübscher bezwang am Sonnabend im letzten Pflichtspiel des Jahres den Lüneburger SK Hansa mit 4:1 (2:0). Für die Bremer trafen Fridolin Wagner, Jonah Osabutey und Jan-Niklas Beste per Doppelpack. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer der Gäste war nicht mehr als Ergebniskosmetik.

Dabei hatte Werders U23 in der Anfangsphase Glück, dass sie nicht in Rückstand geriet. Einen Lüneburger Freistoß aus 18 Metern schlenzte Ridel Monteiro an die Latte (2.). Nur zwei Minuten später musste Luca Plogmann sein Können zeigen: Der Bremer Keeper parierte einen Kopfball von Stefan Wolk glänzend.

Doch die U23 überstand diese Phase und hatte in der elften Minute die erste gute Chance durch Kevin Schumacher, der nach Zuspiel von Jean-Manuel Mbom einen auf der Torlinie stehenden LSK-Abwehrspieler anschoss. Wenig später schlug der Ball dann im Gäste-Kasten ein: Isaiah Young bediente Wagner, der mit einem herrlichen Schuss in den Winkel zum 1:0 traf (15.). Kurz vor der Pause legten die Grün-Weißen nach: Schumacher flankte von links, Osabutey köpfte ein (41.).

Nach Wiederanpfiff machte Beste mit dem 3:0 frühzeitig alles klar. Der Ex-Dortmunder nahm eine Mbom-Flanke sauber an und hob den Ball gefühlvoll über Hansa-Keeper Ole Springer. Die Lüneburger verkürzten in der Schlussphase zwar noch durch Michael Kobert (70.) – eng wurde es für Werders U23 aber nicht mehr. Auch weil Beste in der 87. Minute nach tollem Sololauf und trockenem 16-Meter-Schuss seinen Doppelpack schnürte.

Für die Bremer steht in der Regionalliga Nord nun eine lange Pause an: Erst im neuen Jahr, am 23. Februar, geht es mit dem Heimspiel gegen die SV Drochtersen/Assel weiter. Das Hübscher-Team überwintert auf dem dritten Tabellenplatz.