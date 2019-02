„Besser geht’s eigentlich nicht“

Werder feierte gegen den FC Augsburg ein wahres Fußballfest. Und das, obwohl Trainer Florian Kohfeldt von seinem „klassischen“ Plan abgewichen ist. Ballbesitz war nicht so wichtig, dafür lag der Fokus auf dem Umschaltspiel – was vor allem Milot Rashica zugutekam, der auf einer für ihn ungewohnten Position eingesetzt wurde. Mein-Werder-Taktikexperte Stefan Rommel erklärt, welche Kniffe sich Kohfeldt überlegt hat, was Philipp Bargfredes Rollen mit und gegen den Ball waren und wer sich neben Rashica besonders hervorgetan hat.

