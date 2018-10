Beobachtet Werder Salonikis Warda?

Nach Informationen des griechischen Portals „sdna.gr“ dachte Werder im Sommer über eine Verpflichtung von Amr Warda nach. Der ägyptische Nationalspieler werde weiter von den Bremern beobachtet, heißt es zudem.

Wollte Werder im Sommer einen ägyptischen Nationalspieler verpflichten? Laut dem griechischen Portal „sdna.gr“ waren die Bremer an Amr Warda interessiert. Der 25-jährige steht beim griechischen Erstligisten PAOK Saloniki unter Vertrag und war in der vergangenen Saison an Atromitos Athen ausgeliehen. Bei der WM kam der Offensivspieler in Russland in allen drei Partien für Ägypten zum Einsatz. Werders Sportchef Frank Baumann wollte das Gerücht am Donnerstag bei der Pressekonferenz zum Schalke-Spiel nicht kommentieren.

Bei Saloniki spielte Warda zuletzt nicht mehr. Auch wenn Werder Warda im Sommer nicht holte, beobachte der Klub ihn weiterhin, schreibt „sdna.gr“. Der Ägypter wird primär als linker Außenstürmer eingesetzt, kann aber auch auf der rechten Seite oder im offensiven Mittelfeld spielen. Auf den offensiven Außenbahnen ist Werder derzeit allerdings gut besetzt. Yuya Osako, Martin Harnik, Milot Rashica, Johannes Eggestein und Yuya Osako kämpfen dort um die zwei Plätze in der Startelf.

Den Original-Artikel (in griechischer Sprache) gibt es hier.