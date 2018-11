Belohnung für viele Glanzparaden

Frank Baumann hat klar gemacht, dass Jiri Pavlenka gerne bei Werder bleiben möchte. Versüßt wird Pavlenka der Aufenthalt in Bremen mit einer Gehaltserhöhung.

Manchmal ist es Spielerberatern wichtig, dass sie inkognito bleiben, wenn sie bei Bundesliga-Klubs zu Besuch sind. Meistens dann, wenn Transfers unter höchster Geheimhaltungsstufe eingetütet werden sollen. Manchmal aber ist es Beratern ganz recht, wenn sie erkannt werden. Am Dienstag war Viktor Kolar Gast bei Frank Baumann. Als Kolar, Berater von Werder-Torwart Jiri Pavlenka, die Geschäftsstelle am Weserstadion wieder verließ, entdeckte ihn ein Fotograf. Kolar, der erst zum zweiten Mal seit der Vertragsunterzeichnung von Pavlenka im vergangenen Sommer wieder in Bremen war, machte das aber nichts aus. Er hatte diesmal nichts zu verbergen. „Wir bringen keinen neuen Spieler und nehmen auch keinen weg“, rief der adrett gekleidete Herr dem wartenden Fotografen zu. Man habe ein wenig mit Frank Baumann geredet und ein Wasser getrunken, richtete Kolar auch noch aus.

Baumann bestätigte diese Aussage am Mittwoch. Kolar betreut neben Pavlenka auch noch die Werder-Profis Jaroslav Drobny und Theo Gebre Selassie. „Wir haben über alle Klienten gesprochen“, sagte Baumann, „natürlich auch über Pavlenka.“ Um ein Resümee nach einem Jahr Zusammenarbeit zu ziehen, wie Baumann ergänzte. Vermutlich wird Baumann die Künste des Torwarts gelobt haben, vermutlich wird Kolar zum Ausdruck gebracht haben, wie froh man sei, dass sich Pavlenka vor einem Jahr Werder als seine erste Auslandsstation ausgesucht hatte. Hinter Pavlenka liegen 34 Bundesliga-Spiele von der ersten bis zur letzten Minute mit für Bremer Verhältnisse sensationell wenigen Gegentoren, nämlich 40. Gefühlt hatte Pavlenka in jedem dieser Spiele mindestens eine Glanzparade und einen Aha-Moment.

Für drei Millionen Euro hatte Werder den inzwischen 26-jährigen Torhüter vor einem Jahr als quasi No-Name von Slavia Prag geholt und mit einem Vertrag bis 2020 ausgestattet. Zu den Topverdienern gehörte Bundesliga-Frischling Pavlenka logischerweise nicht. Topleistungen aber, das zählt zu den Regeln der Branche, werden top vergütet. Sehr wahrscheinlich deshalb, dass es in dem Gespräch zwischen Baumann und Kolar auch um eine angemessene Gehaltserhöhung ging. Direkt bestätigen mochte Baumann das zwar nicht, meinte zu MEIN WERDER aber vielsagend: „Spieler sollen angemessen bezahlt werden.“

Keine offiziellen Anfragen für Pavlenka

Das Interesse anderer Klubs hat der Spieler längst geweckt, auch wenn von offiziellen Anfragen bislang nichts publik geworden ist. Aber das dürfte nur eine Frage der Zeit sein. Bei Werder wissen sie das. Die „Sport Bild“ spekulierte prompt, dass Werder eine Schmerzgrenze formuliert habe, ab der man gesprächsbereit sei. Sie liege bei 20 Millionen Euro, mutmaßt das Blatt.

Bei Werder denkt man jedoch nicht daran, Pavlenka zu verkaufen. Cheftrainer Florian Kohfeldt hatte erst zu Wochenbeginn im Interview mit MEIN WERDER gesagt: „Pavlas, keine Chance, dass er geht.“ Baumann sagte nun am Mittwoch: „Der Spieler hat uns nochmals signalisiert, dass er hierbleiben möchte.“

Gleiches gilt für Torwart-Oldie Jaroslav Drobny. Der 38-Jährige war nach der schweren Verletzung von Michael Zetterer zur Nummer zwei aufgestiegen und ist überdies eine wichtige Vertrauensperson für seinen Landsmann Pavlenka. „Wir werden ,Drobo‘ auf jeden Fall einbinden“, hatte Kohfeldt zu MEIN WERDER gesagt. Nun erklärte Baumann: „Wir haben uns verständigt. Man kann davon ausgehen, dass es mit ,Jaro‘ noch ein Jahr weitergeht.“ In welcher Rolle genau, hängt davon ab, wie der Genesungsprozess bei Zetterer voranschreitet.