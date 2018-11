Belfodil-Berater fordert Entschuldigung

Nach dem Streit um die Kaufoption für Ishak Belfodil fordert dessen Berater via "Bild" eine Entschuldigung von Werder-Sportchef Frank Baumann. Sport1 bringt den Angreifer mit Hoffenheim in Verbindung.

Mohamed Al Faiech, der Berater von Stürmer Ishak Belfodil, hat im Streit mit Werders Sportchef Frank Baumann nachgelegt. Es geht immer noch um die Kaufoption, die nachträglich aus Belfodils Vertrag gestrichen wurde. Laut Baumann geschah dies in Absprache mit dem Spieler, der bis Saisonende von Standard Lüttich ausgeliehen ist. Laut Al Faiech war es einzig Belfodils Entscheidung. Er wirft Baumann also vor, die Unwahrheit zu sagen. Zu den Gründen für die angebliche Lüge sagte Al Faiech der "Bild": „Kein seriös arbeitender Verein in der Bundesliga würde solch eine Klausel eingehen. So ist es menschlich, dass sie sich aus der Geschichte rauswinden möchten.“

Baumann hatte am Donnerstag betont, der Schriftverkehr belege, dass Werder und Belfodil die Kaufoption gemeinsam gestrichen hätten. Der Sportchef hatte sich erhofft, dadurch die festgeschriebene Ablösesumme von rund sieben Millionen Euro zu drücken. Die "Bild" schreibt allerdings, ihr lägen Dokumente vor, die zeigen, dass Belfodil die Klausel von sich aus gestrichen habe.

Nach dem ganzen Hickhack will Berater Al Faiech vorerst keine Gespräche mehr mit Baumann führen. "Bei entsprechender Entschuldigung kann man sich immer unterhalten“, sagte er. Dass es zu Verhandlungen über eine Weiterverpflichtung Belfodils kommt, erscheint aber nicht erst durch diese Äußerung sehr unwahrscheinlich. Zumal Baumann gerade erst gefordert hat, der Angreifer müsse in den letzten zwei Saisonspielen um seinen Platz kämpfen. Bei Al Faiech kam diese Ansage nicht gut an. "Dem Jungen mangelnden Einsatz zu unterstellen, das ist Rufschädigung und absolut untragbar", wetterte er via "Bild".

Belfodil dürfte Bremen also aller Voraussicht nach einem Jahr wieder verlassen. "Sport1" bringt auch gleich einen potenziellen neuen Arbeitgeber ins Spiel. Die TSG Hoffenheim soll an Belfodil interessiert sein. Dort könne er Mark Uth ersetzen, der zum FC Schalke abwandert, heißt es.

Der kostenpflichtige "Bild"-Artikel findet sich hier.

Der Sport1-Artikel findet sich hier.