Beijmos bittere Länderspielreise

Keine Spielpraxis bekommen, durch ein 0:3 gegen Belgien die direkte EM-Qualifikation verpasst – für Werders Felix Beijmo hat sich der Ausflug zur schwedischen U21-Nationalmannschaft nicht gelohnt.

Bitterer Abend für Felix Beijmo – und das gleich in doppelter Hinsicht. Werders Rechtsverteidiger bekam keine Spielpraxis und musste von der Bank aus verfolgen, wie die schwedische U21 im letzten EM-Qualifikationsspiel gegen Spitzenreiter Belgien mit 0:3 (0:2) unterging. Die Schweden hätten einen Sieg gebraucht, um in Gruppe 6 noch an den Belgiern vorbeizuziehen und das EM-Ticket zu lösen. Dass daraus nichts wird, war bereits nach der ersten Halbzeit des Topspiels klar.

Anderlechts Landry Dimata, der in der vergangenen Saison für den VfL Wolfsburg gespielt hatte, brachte die Belgier mit einem Doppelpack in Führung (29., 39.). Dann sah der Schwede Isak Ssewankambo nach einem groben Foulspiel auch noch die Rote Karte. In Unterzahl blieb für Beijmos Kollegen die Wende aus. Im Gegenteil: Belgiens Dodi Lukebakio legte in der 65. Minute noch einen Treffer nach. Die Schweden müssen nun auf die Play-offs hoffen.

Der schwedische Fußballverband hatte in der vergangenen Woche darauf gedrängt, dass Beijmo zur U21 reist. Werder hätte den 20-Jährigen gerne in Bremen behalten, um ihm im Test gegen Osnabrück Spielpraxis zu geben. Der Sommer-Zugang vom schwedischen Klub Djurgardens IF hat für Werder bislang noch keine Minute in einem Pflichtspiel auf dem Platz gestanden.