Werder-Zugang Felix Beijmo hat sich mit einer Instagram-Botschaft bei seinem bisherigen Klub Djurgardens IF und den Fans des schwedischen Erstligisten bedankt.

Beijmo richtet über seinen Instagram-Account einige warme Worte an seinen baldigen Ex-Klub Djurgardens IF. "Danke für die Zeit bei Djurgardens IF und die Chance, die mir der Klub gab. Vielen lieben Dank an alle Fans, die mich immer unterstützt haben. Ihr seid der Hammer!", schrieb der 20-Jährige.

Weiter schrieb er, er bedanke sich für die vielen Glückwünsche und dass er Djurgardens IF ebenfalls alles Gute wünsche. Er hoffe auf ein baldiges Wiedersehen.