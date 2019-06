Beijmo gelingt Premierentreffer

Erfolgserlebnis für Felix Beijmo: Der Rechtsverteidiger, der bei Werder bisher nicht zum Einsatz kam, traf und siegte mit der schwedischen U21-Nationalmannschaft.

Bei Werder erlebte er eine Saison zum Vergessen, doch immerhin der Abschluss war für Felix Beijmo nun versöhnlich. Am Dienstag erzielte der Rechtsverteidiger seinen ersten Treffer für die schwedische U21-Nationalmannschaft. Der Werder-Profi trug somit seinen Teil zum 3:2-Testspielerfolg der Schweden in Finnland bei.

Für Beijmo war es der erste Treffer im vierten U21-Länderspiel. In der 36. Minute gelang ihm das zwischenzeitliche 1:1. Am Ende gewannen die Schweden in einer turbulenten Partie durch einen Elfmetertreffer von Emil Hansson in der Nachspielzeit zum 3:2. Kurz zuvor hatte Teamkollege Benjamin Mbunga-Kimpioka die Gelb-Rote Karte gesehen.

Beijmo stand in der Startelf und sammelte somit wichtige Spielpraxis. Bei Werder ist der 21-Jährige, der vor einem Jahr von Djurgardens IF kam, noch ohne Pflichtspieleinsatz und soll im Sommer verliehen werden.