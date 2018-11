Beijmo geht auf Reisen

Felix Beijmo ist für Schwedens U21-Nationalmannschaft nominiert worden. Den Skandinaviern stehen zwei wichtige Qualifikationsspiele für die U21-EM bevor.

Bei Werder klappt es mit dem Sammeln von Spielpraxis vorläufig noch nicht so gut, da kommt die Länderspielpause zur rechten Zeit. Felix Beijmo ist vom schwedischen Verband für die U21-EM-Qualifikationsspiele gegen Ungarn (7. September) und die Türkei (11. September) nominiert worden. Die Schweden liegen derzeit in der Gruppe sechs punktgleich an Rang zwei hinter Belgien, das ein besseres Torverhältnis aufweist. Zum direkten Duell mit den Belgiern, dem zugleich letzten Gruppenspiel, kommt es am 16. Oktober.

Die neun Gruppenersten nehmen automatisch an der U21-EM im Sommer 2019 in Italien teil. Die vier besten Gruppenzweiten kämpfen im Anschluss an die Gruppenphase in einer Play-off-Runde um die Teilnahme am Turnier.

Keine Einladung vom Verband erhielt Yuya Osako. Werders Offensivspieler wurde nicht vom neuen japanischen Nationaltrainer Hajime Moriyasu für die anstehenden Länderspiele nominiert. Moriyasu verzichtete allerdings größtenteils auf die etablierten Spieler, die bei der WM in Russland im Einsatz gewesen waren.