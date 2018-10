Beijmo bringt Lübeck auf die Siegerstraße

Das hatte er sich ganz bestimmt anders vorgestellt. Felix Beijmo feierte am Freitagabend beim Spiel der U23 in Lübeck zwar sein Pflichtspieldebüt für Werder, wurde aber schon früh zum Unglücksraben.

In der 12. Spielminute stolperte Felix Beijmo eine verpatzte Hereingabe des Lübeckers Dennis Hoins ins eigene Tor. Es war das 1:1 und sollte die Gastgeber auf die Siegerstraße bringen. Die Lübecker konnten die Partie am Ende mit 3:1 für sich entscheiden.

Schon zwei Minuten zuvor landete der Ball aus Sicht der Werderaner im richtigen Tor. Nach einem langen Ball von Kapitän Christian Groß legte Frank Ronstadt per Kopf auf den auffälligen Jonah Osabutey ab, der seinen vierten Saisontreffer erzielte. In der Folge entwickelte sich eine hitzige Partie mit vielen Nickligkeiten. Am Ende standen der ersten Hälfte standen beide Teams bereits bei zwei Gelben Karten. U23-Coach Sven Hübscher wurde zudem von Schiedsrichter Marius Schlüwe auf die Tribüne geschickt, nachdem er sich über ein nicht geahndetes Nachtreten gegen Thore Jacobsen aufregte. Bis auf zwei Chancen von Tommy Grupe (16.) und Daniel Franziskus (17.), die Eduardo Dos Santos Haesler entschärfte, blieb die erste Hälfte sportlich überschaubar.

Der VfB erwischte dann einen besseren Start in die zweite Hälfte. Ahmet Arslan traf in der 50. Minute nach einer Hereingabe von außen zum 2:1. In der 59. Minute sah dann auch der bis dato starke Dos Santos Haesler unglücklich aus, als er einen harten Schuss von Hoins aus 16 Metern zum 1:3 durch die Beine bekam. Anschließend versuchte es Werder noch einmal und kam in der 75. Minute durch Kevin Schumacher beinahe zum Anschlusstreffer, doch dessen Schuss aus spitzem Winkel ging knapp am linken Torpfosten vorbei. Jacobsen, der ebenfalls von den Profis an die U23 abgestellt wurde, hatte in der 90. Minute noch eine Kopfballchance, die VfB-Keeper aber abwehren konnte. Kurz darauf standen das 1:3 und ein unglückliches Pflichtspieldebüt für Felix Beijmo bei Werder fest.

Werders U23 bleibt mit 24 Punkten auf Platz 5, während der VfB Lübeck sich mit nun 28 Punkten von der Hübscher-Elf absetzen konnte. Die Bremer spielen als nächstes am 27. Oktober zu Hause gegen den VfL Oldenburg.

Mit dieser Aufstellung ist Werders U23 in Lübeck gestartet: