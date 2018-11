„Bei Werder ist man unzufrieden“

Freiburgs Co-Trainer Florian Bruns ist bei Werder ein alter Bekannter. Im Interview auf der Vereinshomepage des SC sprach er über die Besonderheit des direkten Duells und über Bremens Stärken.

Zwei Jahre war Florian Bruns bei Werder Co-Trainer unter Alexander Nouri - erst in der U23, dann in der Bundesliga. Im Sommer 2017 wechselte er in gleicher Funktion nach Freiburg, am kommenden Sonntag kommt es zum direkten Duell. „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es ein Spiel wie jedes andere ist“, sagte er dazu in einem Interview auf der Vereinshomepage des SC. „Es ist toll, auf einen Verein zu treffen, bei dem ich vier Jahre lang eine wirklich tolle Zeit hatte.“

Bruns hat gehörigen Respekt vor den Bremern: „Punktuell haben sie einzelne Mannschaftsteile verstärkt und sind ein richtig starkes Team. Sie spielen begeisterungsfähigen Offensivfußball, haben vorne mit Max Kruse, Davy Klaassen, Maxi Eggestein oder auch Claudio Pizarro fußballerisch viel Qualität.“ Und auch die Defensive komme nicht zu kurz.

Von Werders drei Liga-Pleiten in Folge dürfe man sich deshalb nicht täuschen lassen. „Bei Werder ist man hundertprozentig unzufrieden“, mutmaßte Bruns. Deshalb erwarte er, dass „sie mit großer Konzentration und vielleicht sogar mit ein bisschen Wut im Bauch alles versuchen, um die drei Punkte mit nach Bremen zu nehmen.“

Kontakt habe Bruns noch zu vielen einstigen Weggefährten von der Weser. „Ich mag Flo Kohfeldt als Typ und Trainer sehr gerne.“ Mit Max Kruse habe er eine gemeinsame Spieler-Vergangenheit bei St. Pauli, Claudio Pizarro sei indes eine der größten Persönlichkeiten der Liga.

Das generell gute Verhältnis nach Bremen werde bloß in dieser Woche ruhen – nach dem Spiel am Sonntag jedoch dürfe Werder aber ruhig alle weiteren Spiele gewinnen.

Zum kompletten Interview auf der Vereinshomepage vom SC Freiburg geht es hier.