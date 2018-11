Bei Pizarro ist der Bart ab

Claudio Pizarro trainierte am Mittwoch im neuen Look. Der Vollbart war ab. Das geschah allerdings nicht ganz freiwillig, sondern aufgrund eines Missgeschicks, wie der Peruaner erzählte.

Da fehlt doch irgendetwas. Das dachten einige Werder-Fans beim Training am Mittwoch. Claudio Pizarros dunkler Vollbart? Einfach verschwunden. Die Erklärung für den neuen Look lieferte die Sturmlegende auf dem Weg vom Trainingsplatz zurück in die Kabine. Ihm sei im Badezimmer ein kleines Missgeschick passiert, erzählte Pizarro lächelnd. „Ich habe aus Versehen ein großes Loch in den Bart rasiert. Da musste der Rest auch ab.“

Ein paar Bartstoppeln ließ der 39-Jährige aber stehen, und sein verändertes Aussehen kam bei den Zuschauern am Trainingsplatz zumindest gut an. Bleibt aus Werder-Sicht nur zu hoffen, dass die alte Weisheit „Wer rasiert, verliert“ für den Peruaner nicht gilt.