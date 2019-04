„Bei Kruse wird es knapp“

Bei Werders Auswärtsspiel in Düsseldorf droht weiterhin ein Ausfall Max Kruses. Das erklärte Florian Kohfeldt am Freitag. Alle anderen Spieler haben den Pokal-Fight gut überstanden.

Max Kruses Einsatz im Ligaspiel gegen Düsseldorf (Sonnabend, 15.30 Uhr) ist weiter fraglich. „Bei Max wird es knapp“, sagte Trainer Florian Kohfeldt am Freitag auf der Pressekonferenz. Der Kapitän werde aber in jedem Fall mitreisen, ganz gleich, ob er von Anfang an spielen kann oder nur auf der Bank Platz nimmt.

Kruse hatte sich im Ligaspiel vergangene Woche in München ein Hämatom im Oberschenkel zugezogen. Für das Pokalspiel am Mittwoch gegen Bayern hatte ihn das Ärzte-Team offenbar wieder aufgepäppelt, der Pokalfight zollt nun aber seinen Tribut.

Ansonsten hätten aber alle Werder-Spieler das intensive Duell am Mittwoch „gut überstanden“, so Kohfeldt. Das gelte auch für Yuya Osako, der erstmals wieder 90 Minuten spielen konnte und auch gegen Düsseldorf ein Startelf-Kandidat sei. Das treffe auch auf Johannes Eggestein zu, der „komplett wiederhergestellt ist“. Und auch Martin Harnik dürfe sich Hoffnung auf einen Einsatz von Beginn an machen.