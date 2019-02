Bei einem Dämpfer soll es bleiben

Es war eine Meldung, die partout nicht in die Gute-Laune-Stimmung der vergangenen Tage passen wollte. 120. Geburtstag, Pokalcoup, Werder-Konzert – und jetzt das: Martin Harnik ist verletzt. Nicht nur ein wenig, sondern schlimmer. "Sehr optimistisch gedacht müssen wir wohl mit sechs bis acht Wochen rechnen", sagte Florian Kohfeldt sichtlich geknickt am Freitag. Dabei herrschte zuletzt noch die große Party. Denn nicht nur die Fans feierten den Viertelfinal-Einzug im DFB-Pokal ausgiebig, auch die Spieler taten es auf der Rückfahrt im Bus. "Wer da nicht gelacht hat, dem ist auch nicht mehr zu helfen", scherzte Kohfeldt, "und wir wollen auch am Sonntag lachen". Dann ist der FC Augsburg im Weserstadion zu Gast. Dann wird sich zeigen, ob Werder den Schwung des Dortmund-Spiels tatsächlich herüberretten kann.

