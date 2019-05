Becker wechselt von Köln zu Werder

Werder hat eine Neuverpflichtung für die U23 präsentiert: Dominik Becker wird von Köln an die Weser wechseln. Er gilt als ein flexibel einsetzbarer Verteidiger.

Werders U23-Kader für die kommende Saison nimmt Formen an: Am Mittwoch verkündete der Verein die Verpflichtung von Dominik Becker. Er wechselt aus der Kölner U19 an die Weser.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Dominik Becker einen talentierten Abwehrspieler zu uns holen können, dessen Weg wir schon länger verfolgt haben. In den vergangenen Jahren hat er sich hervorragend entwickelt und auch in der Junioren-Nationalmannschaft positive Akzente gesetzt“, wird Sportchef Frank Baumann auf der Vereinshomepage zitiert.

Becker hat in den vergangenen Jahren Spiele für die U17-, U18- sowie U19-Nationalmannschaft absolviert. In der aktuellen Spielzeit stand er zudem 13-mal für die Kölner in der A-Junioren-Bundesliga auf dem Rasen.

„Der Wechsel zum SV Werder Bremen macht mich sehr stolz. Der Verein setzt immer wieder auf junge Spieler und gibt ihnen die Möglichkeit sich zu entwickeln. Daher freue ich mich sehr auf die bevorstehende Zeit“, sagte Becker.

