Becker wechselt nach Meppen

Bianca Becker verlässt die Werder-Frauen und schließt sich dem Zweitligisten SV Meppen an. Das gaben die Bremer am Mittwochnachmittag bekannt.

Bianca Becker sucht eine neue sportliche Herausforderung. Weil die 20-Jährige bei den Werder-Frauen nicht wie gewünscht zum Zuge kam, wechselt die Mittelfeldspielerin zum SV Meppen. „Bereits im Sommer haben wir mit Bianca im Falle zu geringer Spielpraxis in der Hinrunde über einen möglichen Wechsel in die 2. Frauen-Bundesliga gesprochen. Da dies in den letzten Monaten der Fall gewesen ist, kommen wir ihrem Wunsch nun nach“, wird Birte Brüggemann bei „Werder.de“ zitiert.

Becker durchlief bei Werder alle Juniorinnenmannschaften und kam in der ersten Frauenmannschaft sieben Mal zum Einsatz — in der aktuellen Saison allerdings nur ein einziges Mal. Dem Abstiegskampf dürfte Becker durch ihren Wechsel allerdings nicht entrinnen. Auch Meppen befindet sich derzeit in niederen Tabellenregionen. Der SV rangiert an Tabellenplatz 14 der zweiten Frauenbundeliga — einen Punkt vor einem Abstiegsplatz.

Die Mitteilung von Werder gibt es hier.