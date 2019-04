Bayern schlägt Werder

Zwei Serien gehen zu Ende: Werder kassiert die erste Niederlage 2019 und bleibt erstmals in der Saison ohne Tor. Die schwarze Serie gegen Bayern bleibt aber bestehen.

Auch die längsten Serien gehen einmal zu Ende. Ohne Niederlage im Jahr 2019 war Werder in München angetreten, mit dem 0:1 (0:0) die makellose Bilanz dahin. In jedem Pflichtspiel der Saison erzielten die Bremer mindestens einen Treffer, auch diese Serie ist gerissen. Bestehen bleibt dafür: Werder kann gegen den FC Bayern nicht punkten. Die letzten 17 Spiele in der Bundesliga gingen verloren, dazu zwei weitere im DFB-Pokal. Diese schwarze Serie setzt sich fort.

Nach gutem Beginn übten die Bayern im Laufe des Spiels immer mehr Druck aus. Niklas Süle erzielte das 1:0, Davy Klaassen fälschte den Distanzschuss unhaltbar für Jiri Pavlenka ab. Ein Grund für die Niederlage war die Gelb-Rote Karte, die Milos Veljkovic in der 58. Minute sah. Erst danach überzeugten die Bayern, die zuvor wenig Dominanz ausübten.

Vor dem Spiel hatte Kohfeldt angekündigt, eine „klare Idee" zu haben gegen den FC Bayern. Taktisch bedeutete das, dass der Trainer sein zuletzt oft gespieltes 4-3-3 in ein 4-4-2-System veränderte gegen die extrem starke Offensive der Münchner. Nuri Sahin und Maximilian Eggestein besetzten das Zentrum vor den Innenverteidiger Niklas Moisander und Milos Veljkovic, als zusätzliches Bollwerk.

Demut vor den Stärken der Bayern, aber auch den Mut, auf die eigenen Stärken zu vertrauen, so lautete die Maßgabe Kohfeldts. Und Werder hatte Mut und die erste Chance des Spiels in der 6. Minute. Rashica bediente Gebre Selassie, der auf Eggestein ablegte, doch Bayerns Süle blockte den Schuss aus sieben Metern zur Ecke. Es war kein Zufall, die Bremer pressten zu Beginn sehr früh. Ein Zeichen, dass die Ankündigung, auf Sieg zu spielen, keine hohle Phrase war. „Wir wollen überall gewinnen und haben auch den Mut dazu", sagte Kohfeldt vor dem Spiel.

Bayern übernehmen das Kommando

Kurz darauf folgte eine erste Möglichkeit für die Bayern. Eine Ecke durch Kimmich setzte Martinez mit dem Kopf knapp neben den rechten Pfosten (8. Minute). Anschließend entwickelte sich ein Schlagabtausch, beide Teams suchten die Offensive, ohne sich dabei klare Torchancen zu erspielen.

Bis zur 26. Minute. Einen feinen Lupfer von Thiago in den Strafraum vollendete Gnabry mit einem platzierten Schuss aus der Drehung – Pavlenka lenkte den Ball aber mit toller Parade zur Ecke. Kein Tor, aber die Folge daraus, dass Bayern Stück für Stück das Kommando auf dem Platz übernahm. 63 Prozent Ballbesitzen hatten sie in dieser Phase des Spiels. Doch die Präzision fehlte oft beim finalen Pass, weshalb klare Möglichkeiten selten zustande kamen.

Und Werder? Hatte im Laufe der ersten Halbzeit immer mehr damit zu tun, die Bayern vom eigenen Strafraum wegzuhalten. Konstruktive Spielzüge vor des Gegners Tor gab es kaum, es fiel ihnen schwer, den Ball einmal länger in Besitz zu halten. Gelegenheiten zum Konter endete früh durch einen Fehlpass.

Dass Bayern unbedingt einen Sieg brauchte, um die Tabellenführung zu verteidigen, war ihrem Spiel aber nicht anzumerken. In der ersten Halbzeit brachten sie sechs Torschüsse zustande, Werder zwei. Das Problem des Spiels belegt diese Statistik ganz gut: Chancen, einen Treffer zu erzielen, waren auf beiden Seiten Mangelware.

Bremen im zweiten Durchgang abgemeldet

Nach dem Wechsel änderte sich das. Bayern gleich drei gute Gelegenheiten. Kimmich schlug in der 49. Minute einen weiten Diagonal-Pass in den Strafraum, Lewandowski scheiterte aus spitzem Winkel jedoch an Pavlenka. Zwei Minuten später legte Gnabry den Ball von der Grundlinie vor das Bremer Tor. Der abgeprallte Ball landete kurz darauf erneut bei Gnabry, der aus kurzer Distanz an Veljkovic. Kurz darauf schlug ein wuchtiger Schuss Gnabrys am rechten Pfosten ein (54.).

Kurz darauf veränderte sich die Statik des Bremer Spiels nachhaltig. Veljkovic, nach 28 Minuten mit der Gelben Karte verwarnt, sah nach einem Zweikampf mit Süle Gelb-Rot. Werder fortan nur noch mit zehn Spielern. Kohfeldt reagierte umgehend und brachte Sebastian Langkamp für Kevin Möhwald.

Die Wucht des Münchner Spiels wurde immer größer. Werder schaffte es kaum noch, sich aus der bayerischen Belagerung des eigenen Tor zu befreien. Pavlenka klärte in höchster Not eine Müller-Flanke (64.), lenkte dann einen Schuss Alabas zur Ecke (69.).

Kurz darauf war es so weit: Ausgerechnet ein Innenverteidiger, Süle, erzielte in der 75. Minute den Treffer zum 1:0. Leicht abgefälscht von Klaassen, deshalb für Pavlenka nicht zu halten. Die Führung hatte sich abgezeichnet, und vier Minuten später hätte Lewandowski sie mit einem Schlenzer fast ausgebaut, der Ball prallte aber an die Latte.