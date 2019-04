Bayern gegen Werder ohne Neuer

Es ist eine erhebliche Schwächung für den großen Favoriten aus München: Der FC Bayern muss für die Duelle gegen Werder Bremen aller Voraussicht nach auf Stammkeeper Manuel Neuer verzichten.

Stammtorhüter Manuel Neuer wird dem FC Bayern München etwa 14 Tage fehlen. Das gab der deutsche Rekordmeister im Anschluss an den 4:1-Erfolg über Fortuna Düsseldorf bekannt, bei dem Neuer nach 53 Minuten verletzt vom Feld musste. Die Diagnose ergab einen Muskelfaserriss. Ein Einsatz des 33-Jährigen im Ligaspiel gegen Werder Bremen am Sonnabend (15.30 Uhr) ist damit so gut wie ausgeschlossen, auch eine Genesung Neuers bis zum Pokalspiel am 24. April (20.45 Uhr) im Weserstadion ist kaum vorstellbar.

Werder könnte damit eine ähnliche Ausgangslage vorfinden wie zum Pokalerfolg gegen Borussia Dortmund im Februar: Damals musste Stammtorhüter Roman Bürki kurzfristig passen, Ex-Werderaner Eric Oelschlägel stand zwischen den Pfosten. Anders als die Borussen können die Bayern voraussichtlich aber zumindest auf ihre Nummer Zwei im Tor, Sven Ulreich, zurückgreifen. Der Ersatzkeeper des Rekordmeisters erlebte im Jahr 2019 allerdings wenige Erfolgserlebnisse: Bei den einzigen Punktverlusten der Münchener in der Rückrunde, dem 1:3 gegen Leverkusen und dem 1:1 gegen Freiburg, stand Ulreich ebenso zwischen den Pfosten wie beim glücklichen 5:4-Erfolg im Pokal über den 1. FC Heidenheim.

Entwarnung bei Hummels

Rechtzeitig fit für Werder werden dürfte indes Mats Hummels. Der Innenverteidiger habe gegen Düsseldorf eine Zerrung erlitten, teilte der FC Bayern mit, solle aber im Laufe der Woche wieder ins Teamtraining einsteigen. Gerade für das Aufeinandertreffen im Pokal wäre ein Ausfall Hummels' problematisch, da mit Niklas Süle der zweite Stamm-Innenverteidiger nach einer Notbremse im Viertelfinale gesperrt fehlt.