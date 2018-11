Baumanns Meisterstück

Davy Klaassen soll Werders Königstransfer werden. Der Niederländer ist die Krönung einer Transferstrategie, die sich für Werder sportlich bezahlt machen dürfte, meint Patrick Hoffmann

Jetzt also auch noch Davy Klaassen. Es fehlt zwar noch die offizielle Bestätigung durch den Verein, aber seit Donnerstag steht außer Frage, dass der niederländische Mittelfeldspieler vom FC Everton nach Bremen wechseln wird. An all jene, denen der Name Klaassen noch nicht allzu viel sagt: Der 25-Jährige war bis vor einem Jahr einer der prägenden Spieler von Ajax Amsterdam, wechselte dann für fast 30 Millionen Euro nach England – und wurde noch im Winter vom italienischen Spitzenklub SSC Neapel umworben. Diese Kategorie von Spielern schien eigentlich weit weg für Werder – dass Klaassen nun aber doch in Bremen gelandet ist, darf auch als Zeichen an die Liga gedeutet werden: Hallo, mit Werder ist wieder zu rechnen, hier werden wieder größere Ziele verfolgt!

Entscheidenden Anteil an diesem Aufschwung hat Werders Sportchef Frank Baumann. Er hat in den vergangenen Monaten einige bemerkenswerte Transfers getätigt. Er hat Joshua Sargent geholt, das vielleicht größte Sturmtalent seines Jahrgangs. Er hat Yuya Osako unter Vertrag genommen, den die halbe Bundesliga auf dem Zettel stehen hatte. Er hat Martin Harnik für verhältnismäßig kleines Geld zurückgelotst. Und er hat, mit Ausnahme von Thomas Delaney, alle Leistungsträger davon überzeugt, den neuen Werder-Weg noch ein Stückchen mitzugehen.

Dafür ist Baumann ins Risiko gegangen. Er hat viel Geld ausgegeben. Nun liegt es an der Mannschaft, ihr Potenzial auszuschöpfen und die gute Arbeit des Sportchefs mit entsprechenden Leistungen und Ergebnissen zu bestätigen. Gelingt das, sollten die Zeiten als graue Maus der Liga vorbei sein. Und dann könnte in Bremen tatsächlich wieder etwas entstehen.