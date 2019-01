Baumann: „Wir wollen ihm diese Chance nicht verwehren“

Überraschender Abgang! Jarolsav Drobny steht kurz vor einem Wechsel zu Fortuna Düsseldorf. Wie Werder am Donnerstagabend mitteilte, wird der Keeper am Freitag den Medizincheck in Düsseldorf absolvieren.

Werder und Jaroslav Drobny werden noch im Winter getrennte Wege gehen. Nach Informationen von Mein Werder wird sich der Torhüter Fortuna Düsseldorf anschließen. Bereits am Donnerstagabend reiste Drobny aus Südafrika ab, um am Freitag in Düsseldorf den Medizincheck zu absolvieren. Das bestätigte Werder am Donnerstagabend. „Jaroslav hat sich bereits von der Mannschaft verabschiedet und befindet sich auf dem Weg zurück nach Deutschland. Er hat sich in den vergangenen Jahren immer in den Dienst des Teams gestellt. Wir wollen ihm diese Chance nicht verwehren“, sagte Sportchef Frank Baumann auf der Vereinshomepage.

Am Sonntag, wenn die Fortuna im Telekom-Cup gegen den FC Bayern antritt, könnte Drobny bereits sein Debüt im Trikot der Düsseldorfer geben. Bei der Fortuna soll man unzufrieden mit den Leistungen von Stammkeeper Michael Rensing sein, Drobny deshalb keinesfalls nur als Bankdrücker geholt werden. Zudem ist Raphael Wolf, früher ebenfalls bei Werder, nach einer Nackenverletzung, die ihn monatelang außer Gefecht gesetzt hatte, erst kürzlich wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Ohnehin hatte Düsseldorf-Trainer Friedhelm Funkel für die Rückrunde einen Kampf um die Nummer eins ausgerufen, durch die mögliche Verpflichtung von Drobny würde dieser noch einmal an Schärfe zunehmen. Die Chancen für den 39-Jährigen, auf Einsatzzeit zu kommen, sind also wesentlich höher als bei Werder.

Bei Werder steht Drobny noch bis zum Ende der Saison unter Vertrag, ist aber grundsätzlich nicht mehr als aktiver Spieler eingeplant. Stattdessen ist er vor allem als Persönlichkeit in der Kabine wichtig, und als Ratgeber für die Torhüter um Jiri Pavlenka und Luca Plogmann.

Drobny war im Sommer 2016 vom Nord-Rivalen Hamburger SV an die Weser gewechselt und absolvierte insgesamt zehn Pflichtspiele für Werder.