Baumann: „Wir planen fest mit Pavlenka“

Die Gerüchte über Jiri Pavlenka und einen Wechsel ins Ausland reißen nicht ab. Jetzt beendet Werders Sportchef Frank Baumann die wilden Spekualtionen gegenüber Mein Werder.

Geht es nach Medien in Italien und England, dann würde Werder Bremen seinen Torhüter Jiri Pavlenka in den nächsten Wochen an Juventus Turin oder den FC Liverpool verlieren, wo der Tscheche jeweils gegen eine Millionen-Ablöse die Rolle als Ersatztorhüter übernehmen soll. Entsprechende Verhandlungen seien weit fortgeschritten. Diese Spekulationen halten sich seit Tagen hartnäckig, neuerdings ist auch von einem Domino-Effekt die Rede, in dessen Folge der bei Liverpool unter Vertrag stehende deutsche Keeper Loris Karius im Gegenzug im Bremer Tor landen soll. Während das Thema in ausländischen Zeitungen sowie im Internet groß und größer wird und Juventus die Spekulationen auf Nachfrage aus Prinzip nicht kommentieren möchte, beendete Frank Baumann die Angelegenheit am Sonntag im Gespräch mit Mein Werder: „Es gibt kein Angebot von Juventus oder Liverpool für Jiri Pavlenka.“

Werders Sportchef hatte bereits unter der Woche betont, dass er keinen Stammspieler in diesem Sommer verkaufen möchte. In Bezug auf seinen Torhüter, der sich in der abgelaufenen Saison als großer Rückhalt erwies, legte Baumann nun am Sonntag nach: „Wir planen mit Pavlenka fest für die neue Saison.“

Pläne für die Saisonvorbereitung

Aus gutem Grund: Bei den vereitelten Großchancen gehört Pavlenka inzwischen zu den besten Torhütern der Bundesliga, an der Seite von Werders Torwarttrainer Christian Vander hat sich der 27-Jährige auf hohem Niveau konstant verbessert. Als letzter Feinschliff soll während der Sommervorbereitung die Spieleröffnung ein Trainingsschwerpunkt für Werders Nummer 1 sein.

„Die Spielfortsetzung über den Torwart werden wir als ein spezielles Thema bearbeiten“, kündigte Florian Kohfeldt an, wobei es Werders Cheftrainer wichtig ist, dass es hier nur noch um kleine Optimierungen geht: „In der Spieleröffnung grundsätzlich geht es nur noch um Nuancen, es hat im Grunde keine Mannschaft geschafft, uns wirklich über ein komplettes Spiel so zuzustellen, dass wir das Spiel nicht eröffnen konnten. Ins letzte Drittel sind wir eigentlich immer gekommen.“

Für Pavlenka, so erklärt es Vander, geht es deshalb primär darum, je nach Gegner und eigener Aufstellung von hinten heraus schnell und präzise in die Räume zu spielen, die einen raschen Weg ins letzte Drittel ermöglichen. Das würde aus dem jetzt schon sehr guten Torhüter einen noch besseren machen. Aber: in Bremen. Nicht im Ausland.