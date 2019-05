Baumann will nicht verkaufen

Ein millionenschwerer Verkauf würde es für Werder deutlich erleichtern, auf dem Transfermarkt handeln zu können. Doch Sportchef Frank Baumann bevorzugt den Plan, alle Stammspieler zu behalten.

Vergangenen Sommer spülte der Verkauf von Thomas Delaney an Borussia Dortmund 20 Millionen Euro in Werders Kasse. Viel Geld, mit dem Frank Baumann auf dem Transfermarkt agieren konnte. Diesen Sommer ging Max Kruse ablösefrei – und auf der Abgangsseite geht es bisher nur darum, jüngeren Profis für eher wenig Geld eine gute Perspektive zu verschaffen. Geht es nach Werders Sportchef, wird das so bleiben. „Es gilt weiterhin, dass wir keinen unserer Stammspieler verkaufen möchten“, bekräftigte Baumann im Gespräch mit Mein Werder, „es müsste schon ein außergewöhnliches Angebot kommen, damit wir diese Meinung ändern. Aber bisher ist alles ruhig.“

Auch wenn Baumann das nicht bestätigen mag: Außergewöhnlich wäre zum Beispiel eine 40-Millionen-Offerte aus England oder Leipzig für Milot Rashica oder ein zweistelliger Millionenbetrag für Milos Veljkovic. In beiden fällen würde sich Werder zumindest damit beschäftigen.

Derweil müssen sich alle Beteiligten im Falle des spanischen Außenverteidigers Alvaro Tejero noch gedulden. Der 22-Jährige wurde von Real Madrid an Albacete Balompié ausgeliehen. Mit dem Zweitligisten steht Tejero vor einer Aufstiegsrelegation, die bis Mitte Juni dauert. Wenn er den Aufstieg schafft, würde er gerne eine weitere Saison bei seinem Klub bleiben.