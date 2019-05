Baumann wartet auf Bargfrede

Schon wieder fällt Philipp Bargfrede lange aus. Nach einer Knie-OP muss Werder mehrere Monate auf den Sechser verzichten. Sportchef Frank Baumann baut darauf, dass Bargfrede erneut gut zurückkommen wird.

Neben dem Weggang von Max Kruse gab es am Freitag eine weitere schlechte Nachricht im Werder-Lager: Routinier Philipp Bargfrede musste sich erneut einer Operation am Knie unterziehen. Nach dem Eingriff bei einem Spezialisten in Augsburg fällt der defensive Mittelfeldspieler auf unbestimmte Zeit aus. Sportchef Frank Baumann ist dennoch optimistisch: „Philipp ist schon ein paarmal aus schweren Momenten zurückgekommen, hat aber auf dieser Position eine unfassbare Qualität. Eine OP bedeutet jetzt zwar eine längere Ausfallzeit, aber auch, dass er zurückkommen wird.“ Und das ist für Werder das Wichtigste. Der gegen Leipzig zur Halbzeit ausgewechselte Nuri Sahin ist derweil nicht verletzt, der Türke klagte über Magenprobleme. Dass das Duo in der nächsten Saison den Platz auf der Sechserposition unter sich ausmachen wird, ist derweil eher unwahrscheinlich: Werder ist auf der Suche nach einer zusätzlichen Option für das defensive Mittelfeld.