Baumann verteidigt Sahin

Nuri Sahin ist neben dem Platz über jeden Zweifel erhaben, nur auf dem Platz läuft es für den Mittelfeldspieler nicht richtig. In der „Bild“ hat Frank Baumann nun eine Lanze für Sahin gebrochen.

Borussia Dortmund, Real Madrid, FC Liverpool - die Vereine in der Vita von Nuri Sahin sind beeindruckend. Sie zeigen, zu welchen Leistungen der 30-Jährige in der Lage ist, denn schließlich schafft nicht jeder Spieler den Sprung in diesen elitären Kreis. Leider schafft es Sahin derzeit aber nicht, auch bei Werder Akzente zu setzen, die zumindest einen Hauch dieser Weltklasse versprühen. Gegen Stuttgart zeigte Sahin einmal mehr Schwächen in der Rückwärtsbewegung, als es ihm nicht gelang, Steven Zuber davon abzuhalten, das 1:0 für die Gäste zu erzielen. Und auch in der Offensive blieb der Sechser blass. „Ich sehe die Leistung nicht so kritisch. Er hat kein schlechtes Spiel gemacht“, sagte Frank Baumann der „Bild“ und verteidigte den langjährigen BVB-Profi. In den ersten 15 Minuten gegen Stuttgart hätten alle nicht gut ausgesehen.

Werders Sportchef ist insgesamt der Ansicht, dass das Wirken von Sahin auf der Sechs nicht richtig eingeschätzt wird. „Es ist eine Position, auf der man nicht so auffällig spielt“, sagte Baumann und zog eine Parallele zu seiner eigenen Profi-Laufbahn. „Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es auf der Position auch andere Aufgaben gibt, als das Spiel zu prägen.“ Baumann spielte von 1999 bis 2009 für Werder und gewann mit dem SVW die Deutsche Meisterschaft und zweimal den DFB-Pokal.

Den ganzen Artikel gibt es in der aktuellen Ausgabe der „Bild“.