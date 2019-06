Baumann verspricht bis zu drei Neue

Niclas Füllkrug und Marco Friedl sind bislang die einzigen Werder-Neuverpflichtungen. Doch daran soll sich in den nächsten Wochen noch etwas ändern. Sportchef Frank Baumann kündigte jetzt weitere Transfers an.

Ein paar Namen kursieren durch die Gerüchteküche, Marko Grujic zum Beispiel. Oder auch Michael Gregoritsch. Wirklich konkret äußern will sich bei Werder niemand zu diesen möglichen Zugängen. Das änderte sich auch am Freitag während der Pressekonferenz zum Trainingsstart nicht. Immerhin sagte Chefcoach Florian Kohfeldt: „Dass ich eine grundsätzliche Wertschätzung für Michi habe, habe ich damals schon vor unserem Heimspiel gegen Augsburg deutlich gesagt. Grundsätzlich ist er aber ein Spieler des FC Augsburg, deshalb steht es mir nicht zu, mich jetzt dazu zu äußern.“

Weitere Details gab es also nicht. Wer Freude an Wortklauberei hat, dürfte aber zumindest aufmerksam registriert haben, dass Kohfeldt den Österreicher mit dessen Spitznamen erwähnte. Das muss in der letztlich doch recht kleinen Bundesligawelt nichts heißen, andererseits lässt sich eine gewisse Vertrautheit nun auch nicht leugnen.

„Es kommt so, wie wir es wollen“

Bis zur endgültigen Klärung der Personalie ist also weiter Geduld gefordert. „Wir haben ja gesagt, dass wir noch etwas machen wollen, aber wir reden hier nicht über sechs bis acht neue Spieler“, sagte Kohfeldt. Soll heißen: Dass es jetzt nicht Schlag auf Schlag gehe, sei völlig normal. Ohnehin gab sich der 36-Jährige betont gelassen. „Ich bin völlig entspannt, es wird alles kommen“, sagte er. „Meine Erfahrung mit dem Herren neben mir ist, dass es in der Regel so kommt, wie wir es wollen.“

Ebenjener Herr, der in diesem Moment neben ihm saß, war Sportchef Frank Baumann. Auch er ließ sich wie gewohnt nicht aus der Ruhe bringen. Die Spekulationen haben er interessiert verfolgt, Einblicke in seine Verhandlungen gewährte er erwartungsgemäß nicht. Dafür kündigte er an: „Ich kann nicht versprechen, wann ein, zwei neue Spieler hier sein werden, aber wir werden mit Sicherheit noch ein, zwei, vielleicht auch drei neue Spieler dazu nehmen.“