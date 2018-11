Baumann verlängert Vertrag

Schon länger stand fest, dass Frank Baumann dem SV Werder über das bisherige Vertragsende im Sommer 2019 hinaus als Sportchef erhalten bleiben würde. Nun machte der Verein die Verlängerung offiziell.

Der Sportchef bleibt an Bord: Wie der SV Werder am Donnerstagvormittag mitteilte, hat Frank Baumann seinen Vertrag über 2019 hinaus verlängert: Bis 2021 läuft das neue Arbeitspapier.

"Frank hat in den letzten beiden Jahren die Hoffnungen, die wir in ihn gesetzt haben, mehr als erfüllt. Er hat gemeinsam mit seinen Geschäftsführer-Kollegen neue Strukturen erarbeitet, die unserem Kerngeschäft Profifußball weiter stärken werden", lobte Werders Aufsichtsratsvorsitzender Marco Bode auf der Vereinshomepage. Baumann habe "mit seinem Team die Mannschaft spürbar weiterentwickelt und einen hohen Anspruch in der täglichen Arbeit etabliert", so Bode, der die Verlängerung als gutes Zeichen für die Zukunft des Vereins sieht: "Wir sind überzeugt, dass sich diese Kontinuität in der Führung des SV Werder Bremen positiv auswirken wird."

Ebenfalls hob Bode hervor, dass Baumann mit seiner "zurückhaltenden, ruhigen Art" bei gleichzeitigem Ehrgeiz zum Selbstverständnis des Vereins passe. Baumann selbst stellte die Aufgaben, die ihn in den nächsten Jahren erwarten, in den Vordergrund: "Das Werben für die Unterstützung des Bundesliga-Standorts Bremen, die Erneuerung der Infrastruktur für unser Leistungszentrum, die stetige Weiterentwicklung unserer Nachwuchsarbeit und das Zusammenstellen eines wettbewerbsfähigen Kaders sind nur einige Stichworte auf unserer Agenda", erklärte Werders Sportchef.

Baumann, der als Aktiver von 1999 bis 2009 in Bremen spielte und die Mannschaft ab dem Jahr 2000 auch als Kapitän aufs Feld führte, hatte den Posten nach der Saison 2015/2016 von Thomas Eichin übernommen. In den vorigen Jahren war Ehrenspielführer Baumann in verschiedenen Positionen im Verein tätig, etwa im Scouting oder als Assistent der Geschäftsführung. In diesem Sommer lotste Werders Sportchef unter anderem Rekord-Einkauf Davy Klaassen, Sturm-Routinier Claudio Pizarro und Nuri Sahin aus dem Star-Ensemble von Borussia Dortmund an die Weser.