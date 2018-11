Baumann stellt klar: Keine Mini-Krise!

Nach der zweiten Liga-Pleite in Folge will Werders Sportchef Frank Baumann nichts von einer Bremer Krise wissen. Gegenüber „Bild“ bezeichnete er solche Stimmen gar als „lächerlich.“

Erst 2:6 gegen Leverkusen, eine Woche später 1:2 in Mainz und nur noch Tabellenplatz sechs – ist Werder erstmals in dieser Saison in eine kleine Krise gerutscht? Sportchef Frank Baumann hat dazu eine klare Meinung: „Wenn schon von Krise oder Mini-Krise gesprochen wird, finde ich das etwas lächerlich“, sagte er zur „Bild“.

Viel mehr merke man nun, dass Werder die Erwartungen sehr hochgeschraubt habe – „durch Ergebnisse, Spielweise und unsere eigenen Ansprüche“, so Baumann. Die zwei Pleiten gelte es nun vernünftig einzuordnen.

Einen Appell an seine Spieler für das kommende Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach hatte Baumann auch parat. Das Team habe zwar definitiv kein Mentalitätsproblem, doch er erwarte, „dass keiner mit dem zuletzt Gezeigten zufrieden ist und wir unter Beweis stellen, was uns in den letzten Monaten ausgezeichnet hat: Aktivität, Mut, Teamgedanke und Siegeswille.“

Zum kompletten Bericht der „Bild“ geht es hier.