Baumann stellt Caldirola Wechsel in Aussicht

Wenig überraschend hatte Luca Caldirola zuletzt Wechselabsichten bekundet. Werders Sportchef Frank Baumann stellte dem Verteidiger nun in Aussicht, den Verein im Sommer verlassen zu können.

Vor einem Jahr verlängerte Luca Caldirola seinen Vertrag bis 2019, inzwischen stehen die Zeichen aber klar auf Abschied. "Wir schauen gemeinsam, was im Sommer die beste Lösung ist. Das kann ein Abgang von ihm sein", sagte Werders Sportchef Frank Baumann. "Wir werden mit ihm und seinem Berater im engen Austausch sein und schauen, dass wir eine sinnvolle Lösung finden."

Baumann traf diese Aussage während der Pressekonferenz zum Dortmund-Spiel, bei dem Caldirola am Sonntag wohl wieder nicht zum Kader gehören wird. Erst einmal kam der 27-jährige Innenverteidiger in der laufenden Saison zum Einsatz, noch unter Trainer Alexander Nouri. Dessen Nachfolger Florian Kohfeldt hat bislang keine Verwendung für den Italiener, betonte aber: "Ich bin froh, dass Luca hier ist und dass er sich so verhält, obwohl seine Situation brutal schwierig ist."

Caldirola hatte gegenüber dem italienischen Portal "fcinter1908.it" und der "Deichstube" Wechselgedanken für den Sommer geäußert. Er träume davon, noch einmal im Weserstadion zu spielen, sehe aber kaum Chancen dafür, sagte der Abwehrspieler. Kohfeldt zeigte Verständnis für Caldirolas Äußerungen und hob positiv hervor, dass der Italiener niemanden persönlich kritisiert habe. Baumann unterstrich ebenfalls: "Luca verhält sich top in einer sehr schwierigen Phase. Er ist ein absoluter Top-Profi. Da gab es nie Probleme."

In einem Punkt sind sich der Sportchef und der Spieler allerdings uneinig. Die Vertragsverlängerung vor einem Jahr hatte Caldirola laut "Deichstube" als Fehler bezeichnet, sowohl von seiner Seite als auch von Vereinsseite aus. Baumann sieht das anders: "Wir hatten uns natürlich erhofft, dass Luca häufiger zum Einsatz kommt. Aber wir brauchen einen sehr breiten Kader. Einen Spieler wie Luca in der Hinterhand zu haben ist für jeden Trainer sehr dankbar." Der Sportchef riet Caldirola zudem, sich in den kommenden Wochen erst einmal auf die letzten drei Saisonspiele und nicht auf einen möglichen Vereinswechsel zu konzentrieren: "Im Fußball geht es manchmal sehr schnell."

