Baumann soll verlängern

Werders Aufsichtsrat ist sehr zufrieden mit der Arbeit von Geschäftsführer Frank Baumann. Er soll seinen Vertrag vorzeitig verlängern. Im Trainingslager gab es entsprechende Gespräche.

Die Vertragsverlängerung mit Sportchef Frank Baumann rückt näher. „Wir haben Gespräche aufgenommen mit dem Ziel, den Vertrag von Frank Baumann zu verlängern“, sagte Aufsichtsratsboss Marco Bode jetzt zu Mein Werder. Bode will von Baumann auch positive Signale empfangen haben. Bode und sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrates haben die Profis im Trainingslager in Zell am Ziller besucht, auf dem Programm standen seit dem Wochenende Workshops mit Sponsoren, Gespräche mit Gästen sowie – ebenfalls im Rahmen eines Workshops – ein Gedankenaustausch mit Cheftrainer Florian Kohfeldt und Sportchef Frank Baumann.

Dabei ging es auch um die Zukunft von Frank Baumann. Der langjährige Profi und Ehrenspielführer ist seit Mai 2016 Geschäftsführer Sport in der dreiköpfigen Geschäftsführung, die Klaus Filbry und Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald komplettieren. Baumanns Vertrag endet im kommenden Sommer und soll vorzeitig verlängert werden. „Ich bin da sehr zuversichtlich, dass das klappt“, sagte Bode, nachdem er sich am Dienstagvormittag mit Baumann ausgetauscht hatte. Baumann bestätigte Bodes Einschätzung am Nachmittag am Rande des Trainings. Während des Trainingslagers wird es mit der Unterzeichnung aber noch nichts, insgesamt sollte dies aber nur eine Frage von Wochen und nicht von Monaten sein.

Mit Baumanns Arbeit ist der Aufsichtsrat sehr zufrieden. Unter Baumann hatte Werder vor zwei Jahren mutige Investitionen in den Kader tätigen können und unter anderem Profis wie Max Kruse, Serge Gnabry oder Thomas Delaney geholt, die sich sportlich als Volltreffer erwiesen und im Falle von Delaney auch viel Geld eingebracht haben. Trotz der aktuellen Einkäufe (Martin Harnik, Yuya Osako und Felix Beijmo) steht im Moment noch ein sattes Transferplus.

Auch die Zugänge aus dem vergangenen Sommer, Torwart Jiri Pavlenka und Linksverteidiger Ludwig Augustinsson, sind auf dem internationalen Markt sehr begehrt. Für sie sollte Werder bei einem späteren Verkauf ebenfalls sehr viel Geld bekommen. Mit anderen Worten: Baumann hat es hingekriegt, Werte im Kader zu schaffen. Dazu gehören auch Jungprofis wie Maximilian Eggestein und Milos Veljkovic, die sich unter Alexander Nouri und danach unter Florian Kohfeldt hervorragend entwickelt haben und inzwischen beide langfristige Verträge besitzen.

Auch pro Hess-Grunewald

Auch in einer zweiten Personalie, die die Geschäftsführung betrifft, hat sich der Aufsichtsrat positioniert. Der Vertrag von Hubertus Hess-Grunewald läuft am 31. Dezember 2018 aus. „Der Aufsichtsrat hat das Ziel, in der Geschäftsführung in der bisherigen Konstellation Kontinuität zu wahren“, sagte Bode zu Mein Werder. Allerdings haben in dieser Frage die Mitglieder das letzte Wort.

Bereits im November endet Hess-Grunewalds Amtszeit als Werder-Präsident. Hess-Grunewald würde gern weitermachen, dafür muss ihn zunächst der Wahlausschuss nominieren und müssen ihn anschließend die Mitglieder auf der Versammlung im November wiederwählen. Im Dezember könnte sein Vertrag dann verlängert werden. „Ich freue mich über den Vertrauensbeweis des Aufsichtsrates“, sagte Hess-Grunewald mit Blick auf die aktuellen Aussagen von Marco Bode.