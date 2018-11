Baumann plant mit Gebre Selassie

Geht es nach Frank Baumann, wird Theodor Gebre Selassie auch in der kommenden Saison bei Werder spielen. Das teilte der Sportchef am Dienstag mit.

Theodor Gebre Selassie spielt eine starke Saison, ist eine wichtige Säule im Bremer Team. Doch wie geht es für den 31-Jährigen nach dieser Spielzeit weiter? „Wir gehen sehr stark davon aus, dass er auch in der kommenden Saison für Werder spielen wird“, sagt Frank Baumann am Dienstag. Zu weiteren Vertragsdetails wollte sich der Sportchef nicht äußern.

Gebre Selassies Kontrakt bei Werder läuft bis 2019, beinhaltet aber eine Option für ein weiteres Jahr. Nach Mein-Werder-Informationen ist besagte Option an eine Anzahl an Einsätzen geknüpft. Und da der Tscheche Stammspieler ist und in dieser Saison nach keine Minute verpasst hat, sieht es gut, dass er diese Anzahl erreicht.