Baumann plant keine EM-Reise

Die U21-Europameisterschaft ist zugleich eine große Bühne für Talente. Natürlich ist daher auch Werder in Italien und San Marino vertreten, obwohl Sportchef Frank Baumann selbst nicht zum Turnier reist.

Den Auftaktsieg der deutschen U21-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft gegen Dänemark verfolgte Frank Baumann im Fernsehen – und so wird es auch am Donnerstagabend beim zweiten Gruppenspiel gegen Serbien (21 Uhr) sein. „Aktuell ist nicht geplant, dass ich zur EM reise“, sagt Werders Sportchef gegenüber Mein Werder. Das Turnier in Italien und San Marino läuft noch bis zum 30. Juni. Alle großen europäischen Klubs schauen sich dort nach Talenten um – und auch Werder ist dort natürlich vertreten, unabhängig von Baumanns Reiseplanungen. „Unsere Scouting-Abteilung ist vor Ort“, sagt er.

Neben Maximilian und Johannes Eggestein sowie Marco Friedl, die als Spieler teilnehmen, weilt zudem Co-Trainer Tim Borowski bei der EM. Für den Ex-Nationalspieler hat gerade der Fußballlehrer-Lehrgang begonnen, der insgesamt zehn Monate dauert. Die 24 Teilnehmer, darunter auch Ex-Nationalspieler Christoph Metzelder, sind nach Italien gereist, um die Spiele in den Gruppen A und C zu analysieren. Die Bremer Reisegruppe bei der U21-EM komplettiert Thomas Schaaf. Der Technische Direktor arbeitet schon länger als Spielbeobachter für die Uefa und nimmt in dieser Funktion auch die Partien der Europameisterschaft unter die Lupe. Für Werder geht es bei dem Turnier nicht primär darum, neue Spieler für die kommende Saison zu finden, sondern eher darum, sich einen umfassenden Überblick über die Akteure der Altersklasse U21 zu verschaffen.