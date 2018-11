Baumann kündigt Ersatz an

Nach dem Wechsel von Jerome Gondorf zum SC Freiburg will Frank Baumann auf dem Transfermarkt aktiv werden. „Wir werden im Mittelfeld noch einen Spieler dazu nehmen", sagt Werders Sportchef.

Die Nachricht kam überraschend, Jerome Gondorf wechselt zum SC Freiburg. „Es läuft auf einen Wechsel hinaus", bestätigt Frank Baumann gegenüber MEIN WERDER. „Jerome ist mit dem Wunsch nach Veränderung an uns herangetreten, damit haben wir uns auseinandergesetzt." Bei einem passenden Angebot war Werder gesprächsbereit, Freiburg hat das passende Angebot gehabt.

1,3 Millionen Euro ist dem Sport-Club nach Informationen von MEIN WERDER dieser Transfer wert, Baumann erzielt also einen kleinen Überschuss. Vor einem Jahr kam Gondorf für die festgeschriebene Ablösesumme von exakt einer Million Euro aus Darmstadt nach Bremen. Mittwochvormittag bestand Gondorf in Freiburg den Medizincheck, kurz darauf unterschrieb er einen Vertrag bis 2021. In Bremen wäre sein Kontrakt bis 2020 gelaufen. „Schade, dass Jerome uns verlassen hat. Aber es bringt nichts, einen Spieler zu halten, der nicht bleiben möchte", so Werders Sportchef.

Baumann ist überzeugt, die Lücke schließen zu können: „Sportlich und als Typ war Jerome wichtig. Aber wir können ihn ersetzen." Um Gondorf zu ersetzen, will Baumann auf dem Transfermarkt noch einmal aktiv werden. Ein Zugang soll her, kündigt Baumann gegenüber MEIN WERDER an: „Wir werden im Mittelfeld noch einen Spieler dazu nehmen." Gladbachs Patrick Herrmann, angeblich ein möglicher Kandidat, wird es nicht. Einen weiteren Außenbahnspieler wird Werder definitiv nicht mehr holen. Laut der „Deichstube“ soll sich Werder mit zwei Spielern schon einig sein.