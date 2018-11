Baumann kritisiert Fans

Dass einige Werder-Fans beim vergangenen Heimspiel gegen Nürnberg mit Pfiffen ihren Unmut äußerten, gefällt Sportchef Frank Baumann so gar nicht. Er wünscht sich die besondere Unterstützung zurück.

Werders Sportchef Frank Baumann hat Kritik an den eigenen Fans geübt. Es habe ihn gestört, dass einige Fans während des Heimspiels gegen Nürnberg ihren Unmut in Form von Pfiffen kundgetan hätten. „Die besondere Unterstützung aus den vergangenen Jahren hat ein bisschen gefehlt. Das hat etwas mit der Erwartungshaltung zu tun“, sagte Baumann am Donnerstag.

Beim 1:1 gegen den 1. FC Nürnberg hatte es nach einigen Rückpassen Pfiffe von einigen Werder-Fans gegeben. „Das hilft uns dann nicht, das verunsichert vielleicht den einen oder anderen jungen Spieler“, sagte Baumann, der Milot Rashica als Beispiel nannte. „Ich hoffe, dass unsere Fans die Situation realistisch einschätzen können und uns in den kommenden Spielen gerade in schwierigen Situationen wieder die Unterstützung geben können.“

Fünf Punkte aus drei Bundesliga-Spielen – für Baumann ist das „kein Fehlstart, aber wir sind nicht zufrieden. Wir haben keine schlechten Leistungen abgerufen, waren aber noch nicht am Limit. Man kann nicht von einem schlechten Saisonstart sprechen.“

