Baumann: "Da ist Bewegung drin"

Luca Caldirola gerät bei der Suche nach einem neuen Verein unter Zeitdruck. Am Freitag endet die Transferphase in Italien. Bis dahin könnte aber etwas passieren, sagte Werder-Sportchef Frank Baumann.

Lange Zeit ist nichts passiert in Sachen Luca Caldirola, doch nun drängt die Zeit. Wenn der Verteidiger, den Werder seit Beginn der Saisonvorbereitung vom Training freigestellt hat, in seine Heimat Italien wechseln will, muss sich jetzt schnell etwas tun. Am Freitag um 20 Uhr schließt dort nämlich das Transferfenster, danach dürfen die italienischen Klubs keine Spieler mehr verpflichten. Bis dahin könnte aber noch etwas passieren, erklärte Frank Baumann am Donnerstag. Werders Sportchef sagte: "Bei Luca ist gerade ein bisschen Bewegung drin."

Ein Wechsel nach Italien sei möglich. In italienischen Medien waren zuletzt Frosinone und SPAL Ferrara aus der Serie A sowie Brescia aus der Serie B als Interessenten für den Verteidiger genannt worden. Sollte es mit einem Wechsel nach Italien nicht rechtzeitig klappen, gibt es für Caldirola aber auch andere Optionen. "Es besteht ebenfalls Interesse von Klubs außerhalb Italiens", sagte Baumann. "Ich bin hoffnungsvoll, dass wir gemeinsam mit Luca eine sinnvolle Lösung finden werden."