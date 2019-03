Baumann bleibt ganz entspannt

Maximilian Eggestein ist aktuell das Dauerthema bei Werder. Sportchef Frank Baumann hat sich zu einem angeblichen Interesse von Borussia Dortmund und einer möglichen Zukunft im Nationalteam geäußert.

Es vergeht derzeit kaum eine Werder-Pressekonferenz, ohne dass es um Maximilian Eggestein geht. Nachdem ihn das Portal „transfermarkt.de“ auf einen Marktwert von 25 Millionen Euro hochgestuft hat, ist der 22-Jährige der wertvollste Bremer Spieler. Der begehrteste ist er ohnehin schon länger, sein Vertrag läuft schließlich im kommenden Jahr aus. Laut „Ruhr Nachrichten“ hat nun Borussia Dortmund Kontakt zu Eggestein aufgenommen. Werders Sportchef Frank Baumann wollte das nicht bestätigen und sagte am Donnerstag lediglich: „Es gibt keinen neuen Stand. Da müssen sie bei den Ruhr Nachrichten nachfragen. Ich habe den Bericht nicht geschrieben.“

Klar ist, dass sich die Verhandlungen mit Maximilian Eggestein länger hinziehen als anfangs gedacht. Der U21-Nationalspieler spielt eine starke Saison und befindet sich in einer komfortablen Ausgangssituation für einen Vertragspoker. Aktuell erwartet die Spielerseite nach Mein-Werder-Informationen, dass Werder sein Angebot noch einmal nachbessert. Da passt es natürlich gut ins Konzept, dass ein großer Klub wie der BVB als Interessent gehandelt wird. Das erhöht den Druck auf Werder.

Eigentlich fehlt nun nur noch eine Nominierung für die A-Nationalmannschaft. Die würde Maximilian Eggestein auf einen Schlag noch interessanter für Topklubs machen. Trotz des Umbruchs, den Bundestrainer Joachim Löw gerade vollzieht, glaubt Baumann aber nicht, dass es in Kürze dazu kommt. „Ich gehe davon aus, dass Maxi bis zur Europameisterschaft im Sommer bei der U21 bleiben wird“, erklärte der Sportchef. Eggestein sei wichtig für die U21 und die EM könne ihn weiter voranbringen. „Außerdem gibt es in der A-Nationalmannschaft genug gute Mittelfeldspieler“, sagte Baumann. In der kommenden Saison werde Eggestein aber „ein ernsthafter Kandidat“ für das Nationalteam sein. Für Werder ist zu hoffen, dass er dann noch das grün-weiße Trikot trägt.