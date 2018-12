Baumann bestätigt Drohnen-Einsatz

Werder-Sportchef Frank Baumann hat auf der Vereinshomepage bestätigt, dass Werder beim Hoffenheimer Training eine Drohne eingesetzt hat. In einem Punkt wolle er sich beim Gegner entschuldigen.

Vor dem Spiel von Werder gegen Hoffenheim war beim Abschlusstraining der TSG eine Drohne beobachtet worden – mutmaßlich eingesetzt von Werder, um den Gegner auszuspionieren. Nachdem die Bremer Verantwortlichen dies nach dem Spiel am Mittwoch noch nicht bestätigen wollten, wurde Sportchef Frank Baumann am Freitagmorgen auf der Vereinshomepage wie folgt zitiert: „Wir haben intern alles besprochen. Ich übernehme dafür die Verantwortung.“

Demnach sei durchaus eine Drohne zum Einsatz gekommen, allerdings nur kurzzeitig. Baumann: „Sollte die Aktion in Hoffenheim zu einer gewissen Verunsicherung auf dem Trainingsplatz geführt haben, dann möchten wir uns dafür entschuldigen.“ Der Sportchef wollte auf der Pressekonferenz am Freitag herausstellen, "dass wir zu keiner Zeit über den Platz geflogen sind, auf dem trainiert wurde.“ Bekannt sei jedoch auch, welchen Aufwand Werder mitunter selbst betreiben müsse, "um in Ruhe unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu trainieren."

Trainer Florian Kohfeldt hatte betont, „dass in der Spielvorbereitung in keinster Weise Drohnen-Bilder verwendet wurden„. Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann nahm den Angriff aus der Luft unterdessen locker und betonte, dass es ihm einzig und allein um den Sicherheitsaspekt gehe: „Ich habe die Drohne beim Training wahrgenommen, aber es war natürlich keine Fahne dran. Mehr habe ich nicht gesehen.“

