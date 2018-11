Baumann bestätigt Belfodil-Aus

Werder und Ishak Belfodil gehen im Sommer getrennte Wege. Das hat Frank Baumann gegenüber dem "Kicker" bestätigt.

"Der Leihvertrag mit Lüttich läuft aus, und es wird keine weitere Zusammenarbeit geben", sagte Frank Baumann gegenüber dem "Kicker". Damit steht fest, was sich in den vergangenen Wochen abzeichnete – Belfodil wird kein Spiel mehr für Werder bestreiten.

Bereits beim letzten Saisonspiel in Mainz stand Belfodil nicht mehr im Kader und auch für den abgebrochenen Test in Gersten am Sonntag war er nicht berufen worden. "Was er angeboten hat – unabhängig davon, ob es an seiner Einstellung lag oder er nicht in der Lage war –, hat mich nicht überzeugt“, hatte Florian Kohfeldt erklärt.

Im Winter stellte sich die Situation noch etwas anders dar. Spieler und Verein und überlegten, ob sie nicht auch über den Sommer hinaus zusammenarbeiten wollen. Im Verlaufe der Rückrunde setzte dann wohl ein Umdenken ein. Belfodil konnte sich nicht damit anfreunden, häufiger mal nur auf der Bank zu sitzen. Bei Werder bekam man Zweifel ob der Teamfähigkeit des Offensivspielers.

