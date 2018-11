Baumann begrüßt Diskussion über „kalte Pyro“

Ausschließen will Frank Baumann nichts. Wenn eine neue Art von Pyrotechnik auf relativ sicherem Wege für eine besondere Atmosphäre sorgen könne, sollte darüber diskutiert werden, findet der Sportchef.

Dass Werder Alternativen prüft, wenn es um das Dauerthema Pyrotechnik geht, hatte Vereinspräsident Hubertus Hess-Grunewald bereits im Sommer im Mein-Werder-Interview angekündigt. „Ich will mir später nicht vorwerfen lassen, nicht alle Möglichkeiten bei diesem Thema geprüft zu haben“, sagte er.

Ende Oktober ist Werder einen Schritt vorangekommen und hat sich in Schweden mit Fanbetreuern die Erfindung des Dänen Tommy Cordsen angesehen: „Kalte Pyrotechnik“, die bei 220 bis 240 Grad abbrennt, nicht bei bis zu 2000 Grad wie Bengalos, die illegal im Stadion verwendet werden. Die Fackeln, die eine offizielle CE-Kennzeichnung besitzen, funktionieren ähnlich wie Wunderkerzen und brennen nach einiger Zeit einfach aus. Es ist möglich, kurz mit der Hand durch die Flamme zu fahren.

Werders Sportchef Frank Baumann begrüßt die Vorgehensweise des Vereins. „Wenn es Möglichkeiten gibt, relativ sicher den Fans eine besondere Atmosphäre zu geben, dann muss man darüber diskutieren. Aber ich glaube, das ist ein längerer Prozess, der jetzt angeschoben wird“, sagte er am Freitag. Er erwarte eine intensive Diskussion in den nächsten Monaten, „das wird nicht von heute auf morgen gehen“.

Baumann will ergebnisoffene Diskussion

Baumann betonte die Bedeutung des Dialoges zwischen Werder und seinen Fans. Seit Jahren versuche der Fußball vergeblich, das Thema Pyrotechnik in den Griff zu bekommen. „Man muss sich die Frage stellen, was es für Lösungsmöglichkeiten gibt. Da muss man sehr ergebnisoffen diskutieren: Was bringen Strafen wirklich? Was können Vereine wirklich tun, um Pyro zu verhindern?“, sagte Baumann.

In Dänemark beim Hauptstadtklub Bröndby soll „kalte Pyro“ dieses Jahr noch offiziell im Stadion getestet werden.