Bauer vor Wechsel nach Nürnberg

Dass Robert Bauer Werder verlassen wird, steht schon länger fest. Jetzt ist wohl auch das Ziel bekannt: Die "Bild" schreibt, dass der Rechtsverteidiger zum 1. FC Nürnberg wechselt.

Robert Bauer ist offensichtlich fündig geworden. Werder hat den Rechtsverteidiger vom Training freigestellt, damit er sich einen neuen Klub suchen kann, und jetzt steht der 23-Jährige kurz vor einem Wechsel zum 1. FC Nürnberg. Laut "Bild" leiht der Bundesliga-Aufsteiger Bauer zunächst aus, besitzt aber eine Kaufoption.

Bauer hat demnach schon den Medizin-Check absolviert. Am Donnerstag soll er dann erstmals mit seinen neuen Mitspielern trainieren. Auch Fortuna Düsseldorf war an dem Rechtsverteidiger, der 2016 vom FC Ingolstadt zu Werder wechselte, interessiert. Nun macht aber wohl der Mitaufsteiger Nürnberg das Rennen.

Bauer war bei Werder in der vergangenen Saison nur der Ersatz für Theodor Gebre Selassie und saß zumeist auf der Bank. Mit Felix Beijmo verpflichteten die Bremer nun einen weiteren Rechtsverteidiger, sodass für Bauer kein Platz im Kader mehr ist. Unter Alexander Nouri war der Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele in Rio noch gesetzt gewesen. Seit Florian Kohfeldt Werder trainiert, spielt Bauer dagegen sportlich kaum eine Rolle. In der vergangenen Saison kam er auf 16 Liga-Einsätze, nur sieben davon fallen in die Zeit von Kohfeldt.

